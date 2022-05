Saiba qual é o horário do jogo do Fluminense hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje no Brasileirão ao vivo (14/05)

Fluminense e Athletico Paranaensen se enfrentam neste sábado, 14 de maio de 2022, a partir das 21h (horário de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, jogando no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Confira todas as informações e onde vai passar o jogo do Fluminense hoje.

Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje vai ser no SporTV e Premiere, a partir das 21h, pelo horário de Brasília, na sexta rodada do Brasileirão.

Com exclusividade, o canal do SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura, exibe a partida da Série A neste sábado para todo o Brasil ao vivo. Basta sintonizar na emissora e curtir o futebol.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view da Rede Globo, que também disponibiliza a transmissão do confronto no Brasileirão. Para quem está acostumado, pode assistir através do canal na TV paga ou então

O Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, localizado em Volta Redonda, tem capacidade para receber aproximadamente 25 mil torcedores. O mando de campo foi enviado para Volta Redonda porque o Estádio do Maracanã passa por reformas.

Informações do jogo Fluminense x Athletico hoje:

Data: 14/05/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda,

Arbitragem: Ramon Abel

Onde assistir: SporTV e Premiere

Escalação do Fluminense hoje

O técnico Fernando Diniz tem baixas importantes em seu plantel. Felipe Melo, de longa data, e Manoel, John Kennedy, Ganso e Samuel Xavier são as principais baixas.

Escalação do Fluminense: Fábio; Pineida, David Braz, Nino, Pineida; Yago, Wellington, Nathan, André; Luis Henrique e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Retrospecto de Fluminense x Athletico PR

O último jogo entre as equipes aconteceu em 17 de outubro de 2021, pela temporada passada, em partida válida na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Pelo placar de 1 x 0, a equipe do Fluminense levou a melhor com gol de Zé Ivaldo, contra, jogando na Arena da Baixada, a casa do Furacão em Curitiba, no Paraná.