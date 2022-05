Que horas é o jogo do Fluminense x Athletico PR e onde vai passar (14/5)

Alerta de jogão neste sábado, 14 de maio. Fluminense e Athletico Paranaense se enfrentam pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Para não perder nenhum lance do confronto, saiba que horas é o jogo do Fluminense hoje e onde assistir ao vivo.

Que horas é o jogo do Fluminense hoje?

O jogo do Fluminense hoje vai começar às 21h, horário de Brasília, direto de Volta Redonda, cidade no Rio de Janeiro.

A transmissão será iniciada a partir das nove horas da noite, seguindo o horário de Brasília. Porém, torcedores que moram em estados com o seu próprio horário como Acre, Roraima e Amazônia, devem ficar de olho.

O Estádio da Cidadania é a casa do Volta Redonda. O espaço tem capacidade para 25 mil torcedores, prometendo casa lotada com torcedores do tricolor carioca. A partida visitante também promete estar presente para exaltar os jogadores.

Onde assistir jogo do Fluminense hoje ao vivo?

Onde assistir o jogo do Fluminense hoje vai ser no SporTV e Premiere, a partir das 21h.

Com transmissão exclusiva, o canal do SporTV é quem possui os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro este ano, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Para acompanhar o jogo deste sábado você também pode optar pelo Premiere, pay-per-view da Rede Globo em formato de canais na Tv fechada ou online, através do aplicativo para celular, tablets, computador no site oficial e na smart TV.

Assinante Globo Play também pode assistir o jogo ao vivo pela plataforma.

Informações do jogo do Fluminense x Athletico PR hoje:

Data: 14/05/2022

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Estádio da Cidadania, em Volta Redonda

Arbitragem: Ramon Abatti

Onde assistir: SporTV e Premiere

Fluminense e Athletico PR no Brasileirão

Com apenas uma vitória no Brasileirão, o Fluminense aparece em 15º lugar com 5 pontos, contabilizando também dois empates e duas derrotas. Se vencer o jogo deste sábado, o tricolor carioca consegue ficar mais próximo da parte superior da tabela e lutar por seu espaço no G4 nas próximas semanas.

Enquanto isso, o Athletico faz uma campanha regular mesmo depois da demissão de Fabio Carille. Na última terça-feira, o clube venceu o Tocantinópolis na Copa do Brasil e se garantiu nas oitavas, pronto para disputar mais uma vitória neste sábado sob o comando de Felipão. Na tabela aparece em 12º com 6 pontos.

Escalações de Fluminense x Athletico PR

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Pineida, David Braz, Nino, Samuel Xavier; Yago, Wellington, Nathan, Ganso; Luis Henrique e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Provável escalação do Athletico PR: Bento; Erick, Pedro Henrique, Abner, Matheus Felipe; Bryan García, Hugo Moura, Canobbio; David Terans, Vitinho e Cirino. Técnico: Felipão

Retrospecto de Fluminense x Athletico PR:

Athletico 0 x 1 Fluminense (Brasileirão)

Fluminense 1 x 4 Athletico (Brasileirão)

Fluminense 3 x 1 Athletico (Brasileirão)

Confira como foi o último jogo