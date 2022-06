Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje na Série B hoje, 13 de junho

Buscando a liderança da Série B do Brasileirão, o Grêmio visita o Sport nesta segunda-feira, 13 de junho, pela décima segunda rodada da competição a partir das 20h (Horário de Brasília). O palco do confronto será a Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, com transmissão ao vivo. Dessa maneira, descubra onde vai passar o jogo do Grêmio hoje.

Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje ao vivo

O jogo do Grêmio hoje na Série B do Brasileirão vai passar ao vivo no SporTV e Premiere.

Com transmissão exclusiva, os canais exibem o confronto da rodada na Série B para todos os estados do Brasil, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

O Premiere, entretanto, só está disponível em pacote de canais por valor extra. Se preferir, pode assistir através da plataforma online pelo celular, tablet, computador e na smart TV.

Informações do jogo do Grêmio hoje:

Data: 13/06/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Sport próximo do G4 do Brasileirão na Série B

O time do Sport faz uma campanha muito boa dentro de campo, mas tropeçou diante do Bahia na última rodada fora de casa. Ocupando a 4ª posição com 18 pontos, tem o total de cinco vitórias, três empates e três derrotas na temporada até aqui da Série B. Se vencer, empata com o Vasco na pontuação mas, se passar no saldo de gols, aí entra para o G4.

Escalação do Sport: Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Sander; Fabinho, Bruno, Giovanni; Luciano Juba, Thiago Lopes e Kayke. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Grêmio sonha com a liderança

Depois de quatro empates seguidos na Série B, o Grêmio conseguiu os três pontos na rodada passada diante do Novorizontino. Com esse resultado, subiu para a 5ª posição com o total de 17 pontos, ou seja, contabiliza quatro vitórias, cinco empates e dois jogos perdidos. A luta neste momento é para entrar para o G4 da competição.

Diego Souza é o desfalque principal dos gremistas, além do goleiro Brenno.

Escalação do Grêmio: Gabriel; Rodrigues, Kanermann, Rodrigues, Pedro Geromel; Edílson, Villasanti, Bitello, Nicolas; Janderson, Biel e Elkeson. Técnico: Roger Machado

Palpite Sport x Grêmio

Para fechar a rodada com chave de ouro, o confronto entre Sport e Grêmio promete ser completamente equilibrado dentro de campo. Por isso, não há favorito dentro de campo.

O Sport joga em casa, tendo a vantagem da presença da torcida em peso. O grupo vem conseguindo manter o bom desempenho na defesa e também pelo ataque, prometendo ter os três pontos seja como for.

O Grêmio, por outro lado, também deve apresentar muito trabalho para o adversário nesta segunda-feira. Os clubes não querem o empate, mas o placar é um resultado provável.