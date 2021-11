Onde assistir jogo da Chapecoense x Grêmio ao vivo e horário hoje – 20/11

Em confronto da zona do rebaixamento, a já rebaixada Chapecoense recebe o Grêmio, na Arena Condá, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A bola rola a partir das 19 horas, com transmissão ao vivo da TV fechada. Saiba então onde assistir o jogo da Chapecoense x Grêmio ao vivo.

Onde assistir jogo da Chapecoense x Grêmio ao vivo?

A partida entre as equipes hoje, 20, não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto pelo SporTV e Premiere, pay-per-view do Campeonato Brasileiro Série A e B.

Data: 20 de novembro 2021

Horário: 19 horas (horário de Brasília)

Local: Arena Condá – Chapecó (SC)

Onde assistir jogo Chapecoense x Grêmio ao vivo: SporTV e Premiere

Grêmio sonha em sair da zona do rebaixamento

As chances do Grêmio permanecer na Série A se afunilam a cada rodada. Na penúltima posição do campeonato, o Imortal está com 32 pontos, a a sete do primeiro clube fora da zona do rebaixamento – o Atlético GO. O confronto diante da já rebaixada Chapecoense é a oportunidade do Tricolor vencer para reduzir a diferença.

Por outro lado, a Chapecoense já está garantida novamente na Série B. Após ser campeã da segunda divisão em 2020, o Verdão do Oeste não conseguiu se manter na elite do futebol e está confirmado o seu rebaixamento. Com apenas 15 pontos, o time é o lanterna da competição.

Qual a provável escalação de Chapecoense x Grêmio hoje?

O Grêmio encara mais uma final de campeonato e deve ir a campo com o que possuem de melhor no elenco. Uma vitória pode ser fundamental para o clube, na luta por tentar se manter na primeira divisão.

Chapecoense: João Paulo; Ezequiel, Laércio (Joílson), Ignácio e Busanello; Moisés Ribeiro, Anderson Leite e Lima; Mike, Kaio Nunes e Henrique Almeida.

Grêmio: Gabriel Chapecó; Rafinha, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos (Villasanti) e Lucas Silva; Jhonata Robert, Campaz e Ferreira; Diego Souza (Miguel Borja).

No primeiro turno, a equipe do Grêmio venceu a partida por 2 a 1. Relembre:

