Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje x Novorizontino e horário (07/06)

Empatados no número de pontos, as equipes de Grêmio e Novorizontino disputam a 11ª rodada nesta terça-feira, 7 de junho, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo início de temporada da Série B do Brasileirão. A bola vai rolar a partir das 21h30 (horário de Brasília) e, por isso, saiba onde vai passar o jogo do Grêmio hoje ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje na TV?

Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje vai ser no Premiere, pay-per-view, a partir das nove e meia da noite, pelo horário de Brasília (21h30).

A única maneira do torcedor assistir o jogo do seu time querido nesta terça-feira é através do pay-per-view, disponível no formato de canal através de operadoras de TV por assinatura. Para obtê-lo, o torcedor deve pagar um valor extra todo mês.

Online, o Premiere e o Globo Play são as opções para quem não tem a TV paga. Os serviços estão disponíveis através das plataformas para celular, tablet, computador e na smart TV.

Informações do jogo do Grêmio hoje:

Data: 07/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (FIFA)

Onde assistir: Premiere

+Conheça a história do Estádio Olímpico Monumental

Grêmio e Novorizontino na Série B do Brasileirão

Rebaixado para a segunda divisão na temporada passada, o Grêmio faz uma boa campanha neste início de competição brasileira. Ocupando a 5ª posição, tem 14 pontos que ganhou através de três partidas em vitória, cinco empates e dois jogos perdidos. Por isso, vê o confronto desta terça-feira como grande oportunidade para se garantir mais à cima.

Do outro lado, o Novorizontino joga a Série B pela primeira vez em sua história, garantindo fazer o seu melhor dentro de campo, principalmente depois de ser rebaixado no Campeonato Paulista da temporada. O grupo possui o mesmo número de pontos que o rival, 14, mas em 5º lugar.

Escalação do Grêmio: Brenno; Kannerman, Pedro Geromel, Bruno Alves; Edílson, Thiago Santos, Bitelo, Nicolas; Teixeira, Benítez e Diego Souza. Técnico: Roger Machado

Escalação do Novorizontino: Giovanni; Felipe Albuquerque, Rodolfo, Ligger, Romário; Bochecha, Jhony, Douglas Baggio, Diego Torres; Ronald e Ronaldo. Técnico; Allan Rodrigo Aal

Palpite de Grêmio x Novorizontino

Os times estão praticamente empatados na Série B do Campeonato Brasileiro neste momento. Mesmo jogando em sua casa, em Porto Alegre, o Grêmio não é o favorito no duelo.

Ambas as equipes vem mostrando em campo bom futebol e um desempenho fenomenal, possibilitando-lhes alcançar a parte de ciam da tabela. Por isso, a partida deverá contar com grandes emoções e principalmente muito embate entre os dois elencos até o apito final do árbitro.