Onde vai passar o jogo do Inter hoje (16/7): transmissão e horário

Em dia de Brasileirão, o torcedor quer saber onde vai passar o jogo do Inter hoje! A equipe gaúcha disputa a liderança com o Athletico Paranaense neste sábado, 16 de julho, pela décima sétima rodada na Arena da Baixada, em Curitiba. Com início às 16h30 (Horário de Brasília), saiba onde assistir e todas as informações do jogo do Inter hoje.

Ambas as equipes podem assumir provisoriamente a liderança se ganharem e o Corinthians tropeçar na rodada.

Onde vai passar o jogo do Inter hoje ao vivo?

O pay-per-view do Furacão Live e a Twich transmitem o jogo do Athletico e Internacional hoje, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), pela rodada do Brasileirão neste sábado.

Sem transmissão pela televisão, a plataforma de streaming do Furacão é a única maneira de assistir ao jogo deste sábado ao vivo, disponível somente para assinantes. Pelo valor de R$24,90 por mês, o torcedor deve tornar-se membro da plataforma e assistir pelo celular, tablet ou computador.

No entanto, o torcedor também pode assistir o jogo do Inter através do canal do Casimiro na Twitch de graça.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Arbitragem: Ramon Abatti Abel / VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

A derrota para o Goiás na última rodada do Brasileirão quebrou a invencibilidade de nove partidas sem perder do Athletico. Entretanto, o resultado ainda mantém a equipe gaúcha na parte de cima da tabela, em 6º lugar com 27 pontos, contabilizando oito vitórias, três empates e cinco derrotas. Se vencer neste sábado, o elenco de Felipão pode assumir provisoriamente a liderança do Brasileirão com 31 pontos. O elenco se classificou para as quartas da Copa do Brasil durante a semana ao vencer o Bahia.

Do outro lado, o Internacional se mantém em terceiro lugar com 28 pontos. A equipe gaúcha também tem a possibilidade de assumir a liderança provisoriamente se garantir os três pontos neste sábado. Com sete vitórias, sete empates e dois empates, o elenco soma três rodadas sem perder, o que mostra o desempenho espetacular do grupo de Mano Menezes.

O time disputa as quartas de final da Copa Sul-Americana.

Provável escalação de Athletico PR x Internacional:

Escalação do Athletico PR: Bento; Abner, Felipe, Pedro Henrique, Orejuela; Matheus Fernandes, Erick, Vitor Bueno; Pablo, Cuello e Canobbio.

Escalação do Internacional: Daniel; Heitor, Vitão, Kaique, Moisés; Gabriel, De Pena, Edenílson, Mauricio, Pedro Henrique; Alemão.

Jogos do Brasileirão na rodada

A décima sétima rodada do Brasileirão apresenta dez jogos no fim de semana, começando no sábado, 16 de julho, seguindo até a segunda-feira, dia 18.

O destaque vai para o confronto entre Flamengo e Coritiba, além do duelo entre Ceará e Corinthians na briga pela liderança da competição. Todas as vinte equipes entram em campo.

Confira todos os jogos do Brasileirão hoje e na rodada.

Athletico PR x Internacional – 16h30

Flamengo x Coritiba – 19h

Avaí x Santos – 19h

Ceará x Corinthians – 21h

Juventude x Goiás – Domingo, 17/07 às 11h

São Paulo x Fluminense – Domingo, 17/07 às 16h

Botafogo x Atlético MG – Domingo, 17/07 às 18h

Atlético GO x Fortaleza – Domingo, 17/07 às 18h

América MG x RB Bragantino – Domingo, 17/07 às 19h

Palmeiras x Cuiabá – Segunda-feira, 18/07 às 20h

