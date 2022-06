Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje: transmissão e horário (16/6

Palmeiras x Atlético GO jogam pela décima segunda rodada do Brasileirão

Líder do Brasileirão, o Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira, 16 de junho, para buscar os três pontos e se manter na ponta da tabela com vantagem. O elenco alviverde vai enfrentar o Atlético Goianiense a partir das 18h (Horário de Brasília), no Allianz Parque, na capital paulista, pela 12ª rodada. Se você não quer perder nenhum lance, saiba onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje ao vivo?

O jogo do Palmeiras hoje vai passar ao vivo no Premiere, pay-per-view. Com transmissão exclusiva, o canal do Premiere está disponível somente em operadoras de TV por assinatura para todos os estados do Brasil. Para ter o acesso, o torcedor deve entrar em contato com a suas operadora.

Disponível de maneira online, o Premiere pode ser encontrado também nos aplicativos para celular, tablet, computador e na smart TV, além do Globo Play, serviço de streaming.

Data: 16/06/2022

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

Onde assistir: Premiere

Escalação do jogo do Palmeiras hoje

Escalação do Palmeiras: Weverto; Piquerez, Luan, Gustavo Gómez, Mayke; Danilo, Zé Rafael, Veron, Gustavo Scarpa; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira. Jaílson e Raphael Veiga são baixas para o técnico Abel Ferreira.

Escalação do Atlético GO: Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon, Jefferson; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas, Wellington Rato, Jorginho; Luiz Fernando e Churín. Técnico: Jorginho. Os visitantes não tem novas baixas.

Palpites Palmeiras x Atlético GO

Com o intuito de permanecer no topo da classificação do Brasileirão, o Verdão entra em campo nesta quinta com toda a confiança necessária para sair na frente do placar. Na última rodada, o elenco venceu o Coritiba fora de casa, quebrando a invencibilidade do rival. Com 22 pontos, coleciona seis vitórias, quatro empates e uma derrota.

Já o Atlético vem se recuperando cada vez mais entre as rodadas do Brasileirão. Ao vencer o Fluminense e o Avaí, o grupo subiu para a 15ª posição com treze pontos, ou seja, colecionando três vitórias, quatro empates e quatro derrotas também na competição

Não há dúvidas de que o Palmeiras é o grande favorito nesta quinta-feira. O grupo verde entra preparado para pressionar os rivais e sair de campo com os três pontos em seu favor.

Além de contar com o melhor ataque da competição, o Verdão também possui a defesa menos vazada do torneio, o que lhe favorece ainda mais diante do seu oponente, que não vem em bom momento. O elenco de Abel Ferreira promete contar com o canto da sua torcida em casa para ter ainda mais confiança.

O Atlético, por outro lado, vai tentar explorar as falhas técnicas do alviverde, o que não deve ser nada fácil.

Último jogos do Palmeiras:

Palmeiras 0 x 0 Atlético MG (Brasileirão)

Palmeiras 4 x 0 Botafogo (Brasileirão)

Coritiba 0 x 2 Palmeiras (Brasileirão)

Último jogos do Atlético GO:

Atlético GO 0 x 1 Corinthians (Brasileirão)

Atlético GO 2 x 1 Avaí (Brasileirão)

Fluminense 0 x 2 Atlético GO (Brasileirão)