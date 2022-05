Onde vai passar o jogo do Palmeiras x RB Bragantino e horário (14/05)

Abrindo a sexta rodada no Campeonato Brasileiro da Série A, Palmeiras e RB Bragantino se enfrentam neste sábado, 14 de maio, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no Allianz Parque, na capital paulista. Confira todas as informações de onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje.

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje?

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje ao vivo vai ser no Premiere (Pay-per-view), a partir das 16h30, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o jogo de abertura na rodada do Brasileirão neste sábado vai ser transmitido somente no pay-per-view Premiere, ou seja, os torcedores podem acompanhar através do canal em operadoras de TV por assinatura ou online.

A plataforma do Premiere disponibiliza para celular, tanto para Android ou iOS, como tablets, computador através do site (www.premiere.globo.com) ou na própria smart TV. Se você é assinante GloboPlay e tem o serviço em seu pacote, pode acompanhar ao vivo.

Informações do jogo do Palmeiras e RB Bragantino hoje:

Data: 14/05/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Sousa (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Palmeiras e RB Bragantino no Brasileirão

Já classificado para as oitavas da Libertadores, o Palmeiras não tem o mesmo desempenho na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Em 13º lugar com 6 pontos, o time só venceu uma vez, enquanto empatou três jogos e perde um. Longe da parte de cima da tabela, promete contar com a força da torcida para buscar os três pontos neste sábado.

Do outro lado, o RB Bragantino faz um bom início de temporada no Brasileirão. Em 4º lugar com 8 pontos, o time do interior paulista contabiliza duas vitórias, dois empates e uma derrota na competição até aqui. Se ganhar o confronto nesta rodada e os adversários tropeçarem, termina o fim de semana na vice-liderança, atras somente do Corinthians.

Prováveis escalações de Palmeiras x RB Bragantino:

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Zé Rafael, Danilo, Raphael Veiga; Wesley, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Escalação do RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Léo Realpe, Lomóano, Luan Candido; Lucas Evangelista, Jadsom, Artur, Silveira; Bruno e Alerrando. Técnico: Mauricio Barbieri

Retrospecto de Palmeiras x RB Bragantino:

Palmeiras 2 x 1 RB Bragantino (Paulistão 2022)

RB Bragantino 1 x 1 Palmeiras (Paulistão 2022)

Palmeiras 2 x 4 RB Bragantino (Brasileirão)

Confira a seguir no vídeo como foi o último jogo entre os times.