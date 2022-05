Saiba onde vai passar o jogo do Santos hoje. Foto: Reprodução / Ivan Storti / Santos FC

Onde vai passar o jogo do Santos x Ceará e horário (21/05)

Onde vai passar o jogo do Santos x Ceará e horário (21/05)

Em confronto válido pela sétima rodada do Brasileirão, Santos e Ceará entram em campo para disputar os três pontos neste sábado, 21 de maio, na Arena Barueri, no interior paulista, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Confira todas as informações e onde vai passar o jogo do Santos hoje.

Onde vai passar o jogo do Santos hoje ao vivo?

Onde vai passar o jogo do Santos hoje vai ser no SporTV e Premiere, a partir das 18h30, pelo horário de Brasília.

Pela TV fechada, o canal do SporTV promete exibir o confronto do Brasileirão neste sábado para todos os usuários do Brasil que possuem a assinatura de operadoras. Basta sintonizar a emissora em seu televisor e curtir.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view, através do canal ou então de maneira online, disponível tanto pelo aplicativo para celular, tablets, computador ou até na smart TV.

Lembrando que assinante Globo Play também pode acompanhar ao vivo.

Informações do jogo Santos x Ceará hoje:

Data: 21/05/2022

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Barueri, no interior paulista

Onde assistir: SporTV e Premiere

Santos e Ceará no Brasileirão

Depois de disputar a Copa Sul-Americana, o Santos concentra toda a sua atenção para o Brasileirão neste sábado. O grupo santista aparece na 5ª posição da tabela com 10 pontos. Depois de tropeçar diante do Goiás fora de casa, o elenco promete dar a volta por cima e contar principalmente com a força da torcida para permanecer entre os favoritos.

Do outro lado, o Ceará aparece na 18ª posição com 4 pontos, ou seja, integra a zona de rebaixamento da competição neste início de temporada. Com uma vitória, um empate e três derrotas, o grupo não vence há quatro rodadas, o que vem preocupando cada vez mais os torcedores e até mesmo a Diretoria. Por isso, o confronto neste sábado é indispensável para conquistar os três pontos.

Escalações do Santos x Ceará hoje:

Provável escalação do Santos: João Paulo; Lucas Pires, Velázquez, Maicon, Madson; Vinicius, Fernández, Angulo, Julio; Léo Baptistão e Marcos Leonardo. Técnico: Fabian Bustos

Provável escalação do Ceará: João Ricardo; Michel, Marcos Victor, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco; Lima, Lucas Ribeiro, Erick, Geovane; Vina e Mendoza. Técnico: Dorival Júnior

Confira como foi um dos últimos jogos entre os times.