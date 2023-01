Onde assistir jogo do Santos x Água Santa na Copinha ao vivo - 17/01/23

Pelas oitavas de final da Copinha, o jogo do Santos hoje vai ser contra o Água Santa nesta terça-feira, em confronto único pela classificação. Com início às 15h (Horário de Brasília) na Arena Inamar, em Diadema, o duelo promete ser acirrado. Descubra onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Transmissão jogo do Santos hoje na Copinha ao vivo

O jogo do Santos hoje na Copinha vai passar no SporTV e GloboPlay às 15h.

Com transmissão exclusiva para todo o Brasil, a partida será transmitida ao vivo no SporTV, canal pago disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Para obter o canal na programação basta entrar em contato com a sua operadora.

Outra opção é assistir no GloboPlay, plataforma de streaming que retransmite as imagens do canal. Quem é assinante da TV paga pode assistir de graça no Canais Globo.

Torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vão assistir a partida às 14h, horário local.

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Arena Inamar, em Diadema

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Santos x Água Santa

O elenco do Santos chega para disputar o jogo desta terça-feira como um dos favoritos na competição de base mais famosa do Brasil. Na primeira fase, o Peixe ficou em segundo lugar com 6 pontos, conquistados em duas vitórias e uma derrota. Depois, ganhou do São Bernardo na segunda fase e do Bahia na terceira.

Se vencer, está classificado para as quartas de final.

Escalação do Santos: Edu; Cadu, Derick, Jair, Kevyson; Hyan, Balão, Ivonei; Gabriel, Fernandinho e Deivid.

Do outro lado, o Água Santa busca fazer história para buscar o título da Copinha este ano. Na primeira fase o time ficou em segundo lugar com 6 pontos, também duas vitórias e uma derrota. Depois ganhou do Vila Nova na segunda fase e por fim do Atlético MG na terceira.

Escalação do Água Santa: Matheus Novaes; João Vitor, Breno, Carlos Gabriel, Villian; Alaba, Jota, Thiaguinho, Korek; David e Vinicius Reis.

Quem o Santos pode pegar nas quartas?

Se ganhar do Água Santa nesta terça-feira, o Santos pode pegar o Ibrachina ou Fortaleza nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior pela temporada.

Tudo vai depender do resultado do jogo do próprio Peixe e o da outra chave. Por isso, o torcedor santista deve ficar atento em cada confronto.

O Santos não enfrentou nenhum dos adversários até aqui na competição. Para o clube, o melhor é jogar contra o Ibrachina, já que não teve os mesmos bons resultados do time cearense.

Oitavas de final da Copinha

Confira a programação de jogos das oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta terça-feira e os horários.

15h - Santos x Água Santa

17h15 - América MG x RB Bragantino

19h30 - Ibrachina x Fortaleza

21h45 - Ituano x Internacional

