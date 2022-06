Onde vai passar o jogo do São Paulo x Juventude e horário (26/06)

Onde vai passar o jogo do São Paulo x Juventude hoje? O confronto entre as equipes ocorre neste domingo, 26 de junho, pela décima quarta rodada do Brasileirão, no Estádio do Morumbi, na capital paulista. Com início a partir das 18h (Horário de Brasília), saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

O tricolor paulista tem duas derrotas seguidas, mas tem vivo o sonho de integrar o G4 nas próximas rodadas. Para os visitantes, o objetivo principal é escapar da lanterna do Brasileirão.

O jogo do São Paulo x Juventude hoje tem transmissão ao vivo do Premiere, pay-per-view, às 18h (Horário de Brasília).

O Premiere está disponível também no site oficial (www.premiere.globo.com) por diferentes valores, assim como a plataforma para celular, computador ou smart TV.

Assinante Globo Play também tem oportunidade de acompanhar o futebol neste domingo ao vivo pelo aplicativo.

O São Paulo tomou a virada pelo Palmeiras no finalzinho do clássico. Com isso, conquistou a segunda derrota seguida no Brasileirão, descendo para a 9ª posição com dezoito pontos. Os comandados de Rogério Ceni colecionam quatro vitórias, seis empates e três derrotas até aqui, lutando por uma vaga no G4 em todos os momentos inclusive no jogo deste domingo.

O Juventude vive uma grande crise dentro de campo. Lanterna do Brasileirão com apenas dez pontos, o elenco gaúcho venceu apenas duas partidas, colecionando também quatro empates e sete derrotas. Nas últimas quatro semanas sequer pontuou e, por isso, vê o jogo deste domingo como a grande oportunidade de saltar fora da degola.

Prováveis escalações de São Paulo x Juventude

Arboleda tornou-se a mais nova preocupação de Rogério Ceni após sair machucado na partida da Copa do Brasil.

Gabriel Sara, Nikão e Luan também são desfalques.

Provável escalação do São Paulo: Jandrei; Diego Costa, Léo Pelé, Wellington, Reinaldo; Patrick, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Igor Vinicius; Luciano e Calleri.

William Matheus está indisponível após ser expulso no último jogo.

Já Felipe Alves, Vitor Mendes e Paulo Miranda estão indisponíveis por lesões e são baixas para o técnico Eduardo Baptista.

Provável escalação do Juventude: Cesar; Rodrigo Soares, Kelven, Rafael Forster, Moraes; Jandson, Yuri, Chico; Óscar Ruiz, Ricardo Bueno e Capixaba.

Quem é o artilheiro do Brasileirão 2022?

Jonathan Calleri, do São Paulo, é o artilheiro do Brasileirão com 9 gols marcados até a décima terceira rodada.

O argentino está na liderança da artilharia com folga por dois gols. No segundo lugar, com 7 gols, dividem a posição os atletas Mendoza, do Ceará, e Gérman Cano, no Fluminense.

Também estão na disputa Bissoli, do Avaí, com 6 pontos, e Gabriel, do Flamengo, com apenas 3 gols na temporada.

