Onde vai passar o jogo do Vasco hoje (16/07): transmissão e horário

O Gigante da Colina entra em campo! Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber onde vai passar o jogo do Vasco hoje, em confronto válido pela 18ª rodada da Série B do Brasileirão. Neste sábado, 16 de julho, a equipe enfrenta o Sampaio Corrêa a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio Castelão de São Luís.

Os anfitriões mantém vivo o sonho de lutar pelo acesso até a primeira divisão, enquanto o time carioca quer se manter na vice-liderança da competição.

Onde vai passar o jogo do Vasco hoje?

O jogo do Vasco hoje vai passar no Premiere e Globo Play, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), neste sábado pela rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sem transmissão na televisão aberta, o torcedor só pode acompanhar o confronto do futebol hoje através do canal do Premiere, disponível em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view, inclusive, funciona como um pacote de canais de futebol com valor extra na mensalidade.

O Globo Play, além disso, também retransmite as imagens do futebol pelo aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Onde vai passar o jogo do Vasco hoje: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Diego Pombo Lopez / VAR: Vinicius Furlan

Como chegam Sampaio Corrêa e Vasco para o jogo de hoje?

O Sampaio Corrêa ocupa a 10ª posição da tabela com 22 pontos, depois de dezessete partidas disputadas na temporada da Série B do Brasileirão. O grupo coleciona seis vitórias, quatro empates e sete derrotas com dezoito gols marcados e dezoito tomados, ou seja, mantém o desempenho regular dentro de campo.

A equipe comandada por Leonardo Condé venceu o Ituano na rodada passada por 2 a 0, com gols de Gabriel Poveda, artilheiro da equipe na competição brasileira no Castelão. Se vencer o jogo deste sábado pula até quatro posições, ficando cada vez mais próximo de entrar para o G4.

Enquanto isso, o Vasco segue na vice-liderança do Brasileirão da Série B com 34 pontos, apenas quatro a menos do que o atual líder, o Cruzeiro. No entanto, se vencer o confronto deste sábado pode diminuir a diferença e quem sabe nas próximas rodadas ocupar a ponta da tabela. Em dezessete partidas jogadas, o elenco treinador por Maurício Souza venceu nove jogos, empatou sete e perdeu apenas um, somando também dezessete gols e sete tomados, considerada uma das melhores campanhas na Série B.

Na última rodada, o elenco cruz-maltino venceu o Criciúma por 1 a 0 fora de casa, com gol de Raniel, de pênalti.

Jogos da rodada da Série B hoje

Todas as vinte equipes da Série B do Campeonato Brasileiro entram em campo neste fim de semana. Isso porque a décima oitava rodada da competição promete bons resultados e muita movimentação na tabela.

A rodada segue até o domingo, 17 de julho, com dez jogos ao todo. O destaque vai para o encontro do Grêmio e Tombense, além de Cruzeiro e Novorizontino.

Confira a seguir todos os jogos da rodada.

Operário 0 x 0 Sport

Criciúma 1 x 1 Ponte Preta

Vila Nova 1 x 2 CSA

Ituano x Londrina – 11h

CRB x Brusque – 16h

Sampaio Corrêa x Vasco – 16h30

Grêmio x Tombense – 16h30

Guarani x Bahia – 18h30

Cruzeiro x Novorizontino – Domingo, 17/07 às 16h

Náutico x Chapecoense – Domingo, 17/07 às 16h

