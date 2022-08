Onde vai passar o jogo do Vasco hoje e horário da Série B (18/08)

Com a possibilidade de assumir a vice-liderança da Série B no Brasileirão, o Vasco entra em campo nesta quinta-feira, 18 de agosto, para enfrentar o CSA a partir das 20h (Horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Onde vai passar o jogo do Vasco hoje vai ser no Premiere, disponível somente para assinantes.

Onde vai passar o jogo do Vasco hoje ao vivo

O jogo do Vasco hoje vai passar no Premiere e Globo Play, a partir das oito da noite, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão pela TV aberta, o torcedor pode acompanhar todos os lances do duelo da Série B do Brasileirão nesta quinta-feira através do Premiere, pay-per-view por valor extra na mensalidade.

O pay-per-view, no entanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Para quem já é membro, a oportunidade é de assistir tanto pelo canal de TV como também no aplicativo do Globo Play ou próprio Premiere no celular, tablet, computador ou smart TV.

Mas para o torcedor que quer ser assinante, basta entrar no site www.premiere.globo.com. Na página inicial é possível ver todos os pacotes com os valores. O produto está disponível também para aqueles que não são pagantes da TV fechada.

Desde o pacote mensal mais simples, por R$ 59,90, até R$ 89,90 com adicional do Globo Play e canais da Rede Globo, basta o torcedor escolher pela melhor opção que preferir.

Quantas derrotas tem o Vasco na Série B?

O Vasco está em 4º lugar na Série B do Brasileirão com 42 pontos, somando onze vitórias, nove empates e quatro derrotas apenas, tendo aproveitamento até a 25ª rodada de 58% dentro de campo. Na última rodada, venceu o Tombense.

O elenco começou muito bem a temporada, chegando até a rodada número 15 sem perder na Série B. Entretanto, a equipe enfrentou o Novorizontino no interior paulista e, por 1 x 0, conheceu a primeira derrota na temporada, ainda no primeiro turno.

Desde então, o Vasco não conseguiu manter o seu desempenho regular do início da temporada. O técnico Maurício Souza foi demitido em 24 de julho após sequência ruim. Ainda sem técnico, soma 27 gols marcados e 16 sofridos, com o quinto ataque mais positivo e a quarta defesa menos vazada.

Se vencer nesta quinta, o Vasco poderá reassumir a vice-liderança, deixando o Bahia para trás.

Prováveis escalações do CSA x Vasco

Lourenço cumpre suspensão após ser expulso na última partida, enquanto Everton ainda está trabalhando na recuperação de sua lesão pelo departamento médico do CSA. No entanto, o técnico Roberto Fernandes deve vir com time completo.

Provável escalação do CSA: Marcelo Carné; Douglas, Werley, Lucão; Jonathan, Giva, Gabriel, Diego Renan; Rogério, Elton e Barcellos.

O Vasco, ainda sem treinador, vai estar sob o comando de Emílio Faria. Gabriel Dias, Marlon, Juninho e Riquelme seguem lesionados. Já Quintero cumpre suspensão.

Provável escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Matheus, Danilo Boza, Anderson Conceição, Edimar; Yuri, Andrey, Nenê; Figueiredo, Raniel e Alex Teixeira.

Jogos de futebol hoje, quinta-feira:

Uma programação diversificada de futebol será realizada nesta quinta-feira, 18 de agosto, com transmissão ao vivo tanto pela TV como online.

Acompanhe a seguir a agenda do dia.

Brasileirão Sub-20

Palmeiras x Vasco – 15h (SporTV)

Paulistão Feminino

Santos x São José – 15h (Estádio TNT, Eleven Sports e Paulistão Play)

Coritnhnains x Portuguesa – 17h (SporTV e Paulistão Play)

RB Bragantino x São Paulo – 19h – (Paulistão Play)

Campeonato Argentino

Aldosivi x Velez – 16h30 (ESPN 4 e Star +)

Banfield x Racing – 21h30 (ESPN 4 e Star +)

Copa do Brasil

América MG x São Paulo – 21h (SporTV, Premiere e Globo Play)

Brasileirão Série B

CSA x Vasco – 20h (Premiere e Globo Play)

Tombense x Sport – 21h30 (Premiere e Globo Play)

