Onde vai passar o jogo do Vasco x CSA ao vivo e horário da partida

Com uma vitória, o Vasco entra em campo neste sábado buscando o segundo triunfo; do outro lado, o CSA também quer subir na classificação da Série B

O Vasco entra em campo neste sábado, contra o CSA, para buscar a segunda vitória na Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada. O confronto tem início a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pela sexta rodada. Confira a seguir onde vai passar o jogo do Vasco hoje.

Onde vai passar o jogo do Vasco hoje ao vivo?

Onde vai passar o jogo do Vasco hoje vai ser no Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, apenas os canais do pay-per-view é que transmitem os confrontos da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado. A plataforma só está disponível em operadoras de TV por assinatura, ou seja, é necessário ser assinante.

Outra opção é o aplicativo no celular, tablets ou até mesmo no celular. Lembrando que assinante GloboPlay também pode acompanhar pelo streaming.

Informações do jogo do Vasco x CSA hoje:

Data: 07/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeir

Arbitragem: Douglas Marques das Flores

Onde assistir: Premiere

Vasco e CSA na Série B do Brasileirão

O Vasco ainda não perdeu na Série B deste ano. Porém, o elenco contabiliza apenas uma vitória e, por isso, precisa se atentar ao seu desempenho em campo para garantir o tirunfo neste sábado e, consequentemente, conseguir uma melhor posição. Neste momento aparece em 10º lugar com 7 pontos, tendo uma vitória e quatro empates.

Enquanto isso, o CSA vem na 13ª posição com 6 pontos, tendo também somente uma vitória, três empates e uma derrota, por isso se garante na parte de trás da tabela. Mesmo jogando fora de casa neste sábado, o grupo alagoano promete colocar toda a força necessária em seu elenco, sob o comando de Mozart, para levar para casa os três pontos.

Prováveis escalações de Vasco x CSA hoje:

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Riquelme, Anderson Conceição, Quintero, Gabriel Dias; Yuri, Andrey Santos, Nenê; Gabriel Pec, Figueiredo e Raniel. Técnico: Zé Ricardo

Escalação do CSA: Marcelo Carne; Werley, Lucão, Igor, Diego Renan; Gabriel, Geovane, Yann; Dalberto, Bruno Mezenga e Osvaldo. Técnico: Mozart

Últimos jogos de Vasco x CSA:

Vasco 1 x 3 CSA (Série B)

CSA 2 x 2 Vasco (Série B)

CSA 0 x 3 Vasco (Brasileirão)

Confira a seguir como foi um dos últimos jogos entre os times.