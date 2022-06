Onde vai passar Vasco x Cruzeiro hoje: canal, transmissão e horário (12/6)

Clássico divide as torcidas neste domingo, 12 de junho, pela rodada da Série B do Brasileirão

Prepare o coração torcedor, porque hoje tem clássico do futebol na Série B do Brasileirão! Pela décima segunda rodada, Vasco e Cruzeiro disputam os três pontos neste domingo, 12 de junho, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Com transmissão gratuita, descubra onde vai passar Vasco x Cruzeiro hoje ao vivo e todas as informações.

Onde vai passar Vasco x Cruzeiro hoje ao vivo?

Procurando saber onde vai passar Vasco x Cruzeiro hoje? O jogo tem transmissão da Globo, SporTV e Premiere ao vivo neste domingo, 12 de junho, na rodada da Série B.

Disponível para todo o Brasil, menos para os estados de GO, CE, SP, RS, PR, MT, MS e AL, o canal da Globo é responsável por exibir as emoções do clássico do futebol nacional.

Outra opção é acompanhar através dos canais SporTV e Premiere, disponíveis somente em operadoras por assinatura de TV. Se preferir, pode sintonizar as plataformas online e curtir como e onde quiser.

Informações do jogo do Vasco x Cruzeiro hoje:

Data: 12/06/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA)

Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere

Vasco quer brigar pela liderança

Ainda sem técnico após a saída de Zé Ricardo, o Vasco quer manter a boa sequência de onze partidas sem perder na competição, isto é, o elenco carioca ainda não foi derrotado nesta edição da Série B. O grupo aparece na 3ª posição com 21 pontos, apenas sete pontos a menos que os líderes, o próprio adversário de hoje. Mas se vencer, assume a vice-liderança.

Os cariocas não podem contar com Andrey, Ulisses, Erick, Raniel e Sarrafiore.

Provável escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Edimar, Anderson Conceição; Yuri Lara, Matheus Barbosa, Nenê; Gabriel Pec, Palacios e Getúlio (Raniel). Técnico: Emiliano Faro

Cruzeiro é líder com vantagem da Série B

Disputando pela terceira vez a segunda divisão, o Cruzeiro está completamente determinado a superar os seus obstáculos e conquistar o acesso este ano. Em primeiro lugar com 28 pontos, o grupo celeste contabiliza seis pontos de vantagem com o segundo colocado, além de nove vitórias, um empate e outra derrota.

No total são 14 gols contra 4 tomados, ou seja, o ataque da Raposa é um dos melhores da competição até aqui.

O azul celeste ainda não tem Wagner e João Paulo, lesionados.

Provável escalação do Cruzeiro: Rafael; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira, Geovane; Matheus Bidu, Willian Oliveira, Leonardo, Neto Moura; Jajá, Rafael Silva e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano

Palpite Vasco x Cruzeiro

O confronto promete ser totalmente equilibrado neste domingo. As equipes possuem as melhores da edição e, por isso, não será nada fácil conquistar os três pontos para as duas.

O Vasco joga em casa no Maracanã, prometendo casa cheia com o apoio dos torcedores apaixonados. O elenco ainda não foi derrotado na Série B, mas ainda precisa consertar alguns detalhes em seu desempenho para tornar-se 100%.

Para o Cruzeiro, a liderança vem sendo fácil de manter, mas encontra um adversário à sua altura neste domingo e pronto para lhe derrubar. Por isso, deve manter a escalação titular em campo.

Quem tem mais vitória Cruzeiro ou Vasco?

O Cruzeiro é quem tem mais vitórias no duelo contra o Vasco. São 31 vitórias contra 20 do time carioca, contabilizados em 79 encontros em toda a história do futebol. Os dados são do portal de estatísticas O Gol.

No quesito empate, os números ficam em 28, onde cada equipe somou um ponto para cada lado. As disputas aconteceram no Brasileirão Série A e B, Copa do Brasil e na Libertadores.

Já nos gols, o Cruzeiro também leva vantagem com 123 contra 91 do Vasco.