Tabela do Brasileirão 2022 atualizada: Corinthians assume liderança

O Corinthians é o novo líder do Brasileirão em 2022. Com o fim da nona rodada nesta segunda-feira, 6 de junho, o alvinegro voltou para a ponta da classificação ao vencer o Atlético Goianiense, enquanto Palmeiras e Atlético Mineiro empataram. Já o Flamengo também surpreendeu ao perder para o lanterna. Confira como ficou a tabela do Brasileirão 2022 atualizada.

Tabela do Brasileirão 2022 atualizada

Abrindo a nona rodada no sábado, o São Paulo tropeçou diante do Avaí e ficou no empate por 1 a 1, com pênalti perdido de Calleri. O resultado fez o tricolor permanecer na sexta posição.

O Santos, assim como o seu rival, também somou apenas um ponto depois de empatar em 2 a 2 com o Athletico fora de casa. O elenco santista também se mantém na parte de cima da tabela do Brasileirão 2022 atualizada.

Fechando o sábado, o Corinthians venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0, garantindo novamente a primeira posição da classificação com 18 pontos.

A surpresa da rodada foi a derrota do Flamengo por 2 a 1 para o Fortaleza, o lanterna do Brasileirão até aqui. O elenco carioca não faz um bom início de temporada, deixando torcedores preocupados.

Já o confronto entre Palmeiras e Atlético Mineiro, onde a liderança estava em jogo, terminou no empate sem gols, com ambas as equipes desperdiçando a chance de assumir a ponta.

Fechando a nona rodada, o Botafogo perdeu para o Goiás por 2 a 1.

Confira a classificação do Brasileirão 2022 atualizada:

1 Corinthians – 18 pontos

2 Palmeiras – 16 pontos

3 Atlético MG – 16 pontos

4 Coritiba – 14 pontos

5 América MG – 14 pontos

6 São Paulo – 14 pontos

7 Internacional – 14 pontos

8 Athletico PR – 13 pontos

9 Santos – 12 pontos

10 Botafogo – 12 pontos

11 Flamengo – 12 pontos

12 Goiás – 12 pontos

13 Fluminense – 11 pontos

14 Avaí – 11 pontos

15 RB Bragantino – 10 pontos

16 Ceará – 10 pontos

17 Juventude – 10 pontos

18 Cuiabá – 8 pontos

19 Atlético GO – 7 pontos

20 Fortaleza – 5 pontos

Resultados da 9ª rodada do Brasileirão

Confira todos os placares da nona rodada do Campeonato Brasileiro na Série A.

América MG 2 x 1 Cuiabá

Ceará 1 x 1 Coritiba

Avaí 1 x 1 São Paulo

Athletico PR 2 x 2 Santos

Atlético GO 0 x 1 Corinthians

Juventude 1 x 0 Fluminense

Flamengo 1 x 2 Fortaleza

Palmeiras 0 x 0 Atlético MG

RB Bragantino 0 x 2 Internacional

Botafogo 1 x 2 Goiás

Qual é a próxima rodada do Brasileirão 2022?

A próxima rodada do Brasileirão é a décima, começando na terça-feira, 7 de junho, seguindo até a quinta, no dia 9 de junho. Todas as vinte equipes entram em campo, com dez jogos no fim de semana.

Os destaques ficam para os confrontos do RB Bragantino e Flamengo, depois Fluminense contra Galo e por fim Santos e Internacional.

Terça-feira, 07/06

Cuiabá x Corinthians – 21h30

Quarta-feira, 08/06

América-MG x Ceará – 19h

Juventude x Athletico PR – 19h

Atlético GO x Avaí – 20h30

RB Bragantino x Flamengo – 20h30

Fluminense x Atlético MG – 21h30

Santos x Internacional – 21h30

Quinta-feira, 09/06

Palmeiras x Botafogo – 19h

Coritiba x São Paulo – 20h

Fortaleza x Goiás – 20h