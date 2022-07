Pacajus x Tocantinópolis: onde assistir e horário hoje (01/07)

Na abertura da décima segunda rodada da Série D do Brasileirão, as equipes de Pacajus x Tocantinópolis se enfrentam nesta sexta-feira (01/07), a partir das 20h (Horário de Brasília). Jogando no Estádio Municipal João Ronaldo, no Ceará, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Empatadas com dezesseis pontos na classificação, equipes disputam na parte de cima do grupo B.

Onde assistir Pacajus x Tocantinópolis hoje?

O jogo do Pacajus x Tocantinópolis hoje será transmitido no InStat TV, serviço de streaming, a partir das 20h (Horário de Brasília).

Sem transmissão na TV, todos os jogos da Série D do Brasileirão são exibidos através da plataforma, disponível somente para celular, tablet e no próprio site do serviço.

Para assistir basta acessar o site (instat.tv), fazer o cadastro com e-mail e a senha e escolher a assinatura de R$49,90, onde o torcedor garante acesso completo na plataforma.

Informações do jogo do Pacajus x Tocantinópolis hoje:

Data: 01/07/2022

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal João Ronaldo, em Pacajus, no Ceará

Arbitragem: Thiago Lourenço de Mattos

Onde assistir: InStatTV

Pacajus e Tocantinópolis na Série D do Brasileirão

O time do Pacajus ocupa a 4ª posição no grupo B da quarta divisão, contabilizando dezesseis pontos com quatro vitórias, quatro empates e três derrotas na competição até aqui. Empatado na pontuação com o rival, o elenco cearense espera garantir os três pontos para chegar próximo da primeira posição, com seis pontos a menos que o atual líder.

Escalação do Pacajus: Cris; Joílson, Igor, Rayro, Felipe; Testinha, Ramon, Jefferson, Dede; Daniel Passira e Vinicius.

O Tocantinópolis, por outro lado, vem na terceira posição do grupo com os mesmos dezesseis pontos, contando com quatro vitórias, quatro empates e três derrotas assim como o rival do confronto desta sexta-feira. No entanto, o elenco visitante tem a vantagem no saldo de gols e se vencer o jogo de hoje, poderá assumir a vice-liderança.

Escalação do Tocantinópolis: Chorão; Betão, Alan, Orleans, Marcio; Jheimy, Raí, Mendes; Wanderson, Gustavo e Wanderson (4).

Palpites Pacajus x Tocantinópolis

Mesmo fora de casa, o Tocantinópolis promete dar o dobro de trabalho do que o Pacajus quer ameaçar em campo, com a força da torcida em seu favor.

Os dois times tem a mesma pontuação até a fase da competição, então o empate também é um resultado provável entre os dois. Além disso, o jogo entre eles no primeiro turno da fase de grupos foi 1×1.

