Onde assistir Palmeiras x Flamengo feminino no Brasileirão hoje - 15/03/24

Jogo do Brasileirão feminino é pela primeira rodada do campeonato

Em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes do Palmeiras x Flamengo feminino se enfrentam nesta sexta-feira, 15 de março, às 21h30 (Horário de Brasília). O palco do embate vai ser o Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, com transmissão ao vivo.

Como assistir Palmeiras x Flamengo feminino hoje?

O SporTV transmite entre Flamengo x Palmeiras feminino nesta sexta-feira. O duelo será transmitido para todos os estados do Brasil às 21h30, horário de Brasília.

Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o confronto do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. O canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Também dá para ver todas as emoções do embate no GloboPlay. Quem é assinante tem acesso no computador, tablet, smartv ou celular.

Sobre os times:

O Palmeiras chega para essa partida com 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos cinco jogos. Do outro lado, o Flamengo vem de uma série de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Jogos da primeira rodada do Brasileirão 2024

Dia 15/3 – Sexta-feira | Brasileirão feminino

19h00 – Santos x Real Brasília

19h00 – Ferroviária x Botafogo

21h30 – Palmeiras x Flamengo (SporTV)

Dia 16/3 – Sábado | Brasileirão feminino

15h – Avaí Kindermann x RB Bragantino

15h – Fluminense x Atlético-MG

15h – América-MG x Internacional

16h – Cruzeiro x São Paulo

Dia 18/3 – Segunda-feira | Brasileirão feminino

20h – Grêmio x Corinthians (SporTV)

