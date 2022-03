Palmeiras x Atlético MG Feminino: onde assistir e horário do Brasileirão

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam nesta sexta-feira, 04/03, a partir das 21h (de Brasília) no Allianz Parque, em São Paulo. Pela primeira rodada do Brasileirão Feminino 2022, onde assistir o jogo do Palmeiras x Atlético MG Feminino hoje? A partida tem transmissão do SporTV ao vivo.

Onde assistir Palmeiras x Atlético-MG Feminino

O jogo do Palmeiras x Atlético-MG feminino vai passar no canal SporTV, a partir das 21h, pelo horário de Brasília, no Brasileirão hoje, 4 de março de 2022. O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura como Sky, Claro, Vivo e Oi, dependendo do pacote de assinatura de cada internauta.

Data: 04/03/2022

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Árbitro: Pietro Dimitrof Stefanelli

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Onde assistir jogo de hoje: SporTV

Palmeiras e Atlético-MG no Brasileirão Feminino 2022

A competição mais importante do futebol feminino está de volta na temporada. A primeira divisão do Brasileirão promete grandes emoções este ano, contando com 16 equipes na disputa.

A primeira fase conta com 14 rodadas onde, em pontos corridos, a vitória vale 3 pontos, o empate 1 e a derrota nenhum para ambos os clubes. O Corinthians é o atual campeão brasileiro feminino.

O Palmeiras entra em campo nesta sexta-feira com o principal intuito de começar o ano com o pé direito, contando com as suas principais jogadoras.

Do outro lado, o Galo acabou perdendo a final da segunda divisão do Brasileiro para o time do RB Bragantino, mas conseguiu retornar para a elite da competição. Por isso, promete colocar todo o seu empenho nos gramados do Brasileirão para dar a volta por cima.

Confira a preparação do Palmeiras para o jogo de hoje.

Provável escalação

Escalação do Palmeiras: Taty; Agustina Barroso, Thaís Ferreira, Katrine, Tainara; Duda Santos, Ary Borges, Júlia, Camilinha; Ana Carolina, Chú Santos

Escalação do Atlético-MG: Amanda; Sena, Soraya, Marta, Flavinha; Aninha, Day, Iara, Pará; Leila, Bruna

