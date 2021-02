Palmeiras x Fortaleza (14/2): onde assistir e escalações da partida

De volta ao Brasil logo depois de ser quarto colocado no Mundial, o Palmeiras recebe o Fortaleza neste domingo (14), no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer na competição há quatro rodadas, o Verdão busca se recuperar na competição, enquanto o Tricolor precisa dos três para se afastar da zona do rebaixamento.

Onde assistir Palmeiras x Fortaleza?

O confronto entre Palmeiras e Fortaleza não será televisionado na tv aberta. No entanto, o Premiere exibe o jogo ao vivo no pay-per-view para todo o país. Além do canal por assinatura, a TNT Sports também transmite a partida na tv fechada.

Prováveis escalações do jogo

Palmeiras: Weverton; Mayke, Emerson Santos, Kuscevic e Renan; Patrick de Paula, Felipe Melo, Breno Lopes, Veiga e Scarpa; William.

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero, Bruno Melo; Felipe, Juninho; Luiz Henrique, David, Igor Torres, Wellington Paulista.

De volta ao Brasil, nos reapresentamos e, com treino tático, iniciamos a preparação para a reta final da temporada ➤ https://t.co/PdWznHnnEy#AvantiPalestra pic.twitter.com/DDwAuMpSqq — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 13, 2021

Rodada 36 do Campeonato Brasileiro

Goiás x Botafogo – 17h

Santos x Coritiba – 19h

Atlético MG x Bahia – 19h

14/2

Flamengo x Corinthians – 16h

Vasco x Inter – 16h

Palmeiras x Fortaleza – 18h15

Athletico PR x Atlético-GO – 18h15

Grêmio x São Paulo – 20h30

15/02

Ceará x Fluminense – 18h

Sport x RB Bragantino – 20h

Como Palmeiras e Fortaleza chegam para o jogo?

Logo depois de perder a disputa pelo terceiro lugar do Mundial, na última quinta (11), o Verdão retorna a campo neste domingo (14) para se recuperar na competição. Em sétimo lugar no campeonato, a equipe de Abel Ferreira soma então 53 pontos e está a 13 do líder Internacional.

Embora o Palmeiras tenha dois jogos a menos que a maioria dos clubes e ainda possa sonhar com o título, a equipe agora se concentra na final da Copa do Brasil, diante do Grêmio.

Já o Tricolor conseguiu engatar duas vitórias seguidas no Brasileirão e então deu uma respirada na fuga da zona do rebaixamento. No entanto, embora esteja em 15º, o Leão está a quatro pontos do Vasco, primeira equipe do Z-4.