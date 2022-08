Palmeiras x Goiás onde assistir online ao vivo no Brasileirão (07/08)

Equipes disputam a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro no segundo turno

O Palmeiras enfrenta o Goiás neste domingo, 7 de agosto, pela 21ª rodada do Brasileirão. Para não perder nenhum lance do confronto, o torcedor quer saber sobre o jogo do Palmeiras x Goiás onde assistir online ao vivo, seja pelo celular ou no computador. O palco do embate é o Allianz Parque, com início às 16h (Horário de Brasília).

Palmeiras x Goiás onde assistir online hoje

O jogo do Palmeiras e Goiás hoje tem transmissão da Globo e Premiere, a partir das quatro da tarde, no horário de Brasília. No entanto, o torcedor que não pode acompanhar pela TV tem a opção de assistir online!

O serviço de streaming do Globo Play é o grande responsável por retransmitir a partida neste domingo. Pelo computador, o torcedor deve acessar o site www.globoplay.globo.com, clicar em “Agora na TV” no canto superior esquerdo e logar com o seu e-mail e senha do site da Globo. Lembrando que, nesta função, não é necessário ser assinante da plataforma para acompanhar a emissora carioca.

No entanto, o torcedor vai acompanhar a transmissão da Globo de acordo com a sua localização. Se mora no estado do Rio de Janeiro, então vai assistir ao jogo que está passando na programação do Rio.

Outra opção é acompanhar através do aplicativo do Globo Play, disponível para Android e iOS no celular, tablet, smart TV e até mesmo no computador. O processo é o mesmo, sendo assinante ou não.

Jogo do Palmeiras hoje vai passar na Globo?

O jogo do Palmeiras hoje vai passar na Globo. A emissora transmite a partida para os estados de SP, PE, MG, PA, MA, CE, PB, AL, BA, PR, SC, RS e DF de graça e ao vivo.

A narração fica por conta de Cléber Machado, com comentários de Caio Ribeiro, Ricardinho e Paulo César de Oliveira.

Outra opção para o torcedor é assistir através do Premiere, canal disponível somente em operadoras de TV por assinatura, em valor extra na mensalidade. A narração no pay-per-view é de Odinei Ribeiro, com os comentários de Maurício Noriega e Richarlyson.

Escalação do jogo do Palmeiras hoje

A novidade na escalação do Palmeiras é a volta de Rony, que estava em trabalho de recuperação após lesão.

O atacante pode ser titular no confronto deste domingo contra o Goiás ao lado de Dudu e Scarpa, de acordo com informações do portal GE. No entanto, o Palmeiras tem o duelo contra o Atlético Mineiro nas quartas de final da Libertadores, na próxima quarta-feira, 10 de agosto. Por isso, é esperado que o técnico Abel Ferreira poupe jogadores.

Já Raphael Veiga também pode estar de volta.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan, Vanderlan; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Wesley.

