Palmeiras x Santos sub 17 hoje: onde assistir e horário (16/08)

Valendo a terceira rodada do Brasileirão, as equipes de Palmeiras x Santos sub 17 hoje se enfrentam nesta terça-feira, 16 de agosto, a partir das 18h (Horário de Brasília), na Arena de Barueri. Confira onde vai passar a transmissão do jogo de hoje ao vivo.

Pelo grupo A, o Palmeiras soma 3 pontos e está na 5ª posição, com uma vitória e uma derrota. Do outro lado, o time do Santos está na vice-liderança com 4 pontos com uma vitória e um empate.

Onde assistir Palmeiras x Santos sub 17 hoje ao vivo

O jogo do Palmeiras x Santos sub 17 hoje vai passar no SporTV, a partir das 18h (Horário de Brasília).

Disponível para todos os estados do Brasil, o canal é o responsável por exibir todos os lances do clássico paulista ao vivo nesta terça-feira, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é assistir no serviço de streaming Globo Play. A plataforma retransmite para assinantes o jogo de hoje ao vivo, pelo aplicativo de celular, tablet, computador e smart TV.

Data: Terça-feira, 16/08/2022

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Arena de Barueri, em Barueri

Arbitragem: Thiago Lourenço de Mattos

Onde assistir: SporTV e Globo Play

Classificação do Brasileirão sub 17

Pelo grupo A, o Athletico segue na liderança com 6 pontos, enquanto no grupo B o time do Atlético Mineiro permanece com 6 pontos totalizando duas vitórias.

Vinte times jogam o Campeonato Brasileiro Sub 17, categoria de base no futebol, divididas em dois grupos, A e B, disputando a primeira fase em turno único por 9 rodadas por pontos corridos.

Cada vitória vale 3 pontos, enquanto o empate apenas 1 para os dois times. Ao fim do primeiro turno, os quatro primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final.

Confira a classificação do Brasileirão Sub 17.

GRUPO A

1 Athletico – 6 pontos

2 Santos – 4 pontos

3 Internacional – 4 pontos

4 São Paulo – 3 pontos

5 Palmeiras – 3 pontos

6 RB Bragantino – 3 pontos

7 Grêmio – 3 pontos

8 Atlético GO – 1 ponto

9 Corinthians – 1 ponto

10 Chapecoense – 0 ponto

GRUPO B

1 Atlético MG – 6 pontos

2 Flamengo – 4 pontos

3 Botafogo – 4 pontos

4 Vasco – 4 pontos

5 Fluminense – 4 pontos

6 Cruzeiro – 3 pontos

7 Ceará – 1 ponto

8 América MG – 1 ponto

9 Fortaleza – 0 ponto

10 Bahia – 0 ponto

Leia também: Classificação do Brasileirão 2022: tabela atualizada na 22ª rodada