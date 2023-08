Pedro vai jogar hoje no Flamengo contra o Cuiabá, 06/08?

Pedro está disponível no elenco do Flamengo. Foto: Reprodução/Marcelo Cortes/CRF

Após cumprir suspensão de uma partida devido à confusão envolvendo o preparador físico Pablo Fernández, o atacante Pedro está disponível no elenco do Flamengo para o jogo deste domingo, 06 de agosto, contra o Cuiabá no Brasileirão. Saiba se o jogador vai entrar em campo e qual deve ser a provável escalação.

Pedro vai jogar hoje contra o Cuiabá?

Com Gabigol suspenso, o técnico Sampaoli vai escalar Pedro para enfrentar o Cuiabá neste domingo, na Arena Pantanal, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro às 20h, horário de Brasília.

No confronto contra o Atlético Mineiro no último fim de semana, no Independência, Gabriel Barbosa tomou o cartão amarelo e por isso tem que ficar sem jogar para cumprir suspensão na rodada, assim como Arrascaeta.

Pedro ficou fora da partida contra o Olimpia, na última quinta-feira, nas oitavas de final da Libertadores porque se envolveu em confusão com o ex-preparador físico de Sampaoli, Pablo Férnandez. O jogador acusa o argentino de dar tapas e socos em seu rosto no vestiário após confusão durante a partida.

Para punir o jogador, a diretoria do time da Gávea optou por deixa-lo fora de um jogo, além de advertência e multa em seu salário. Para o jogo deste domingo, Pedro está disponível e poderá ser usado no ataque ao lado de Everton Cebolinha e Bruno Henrique.

Escalação do Flamengo hoje: Matheus Cunha; Wesley, Pablo, David Luiz, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Victor Hugo, Gerson, Everton Cebolinha; Pedro e Bruno Henrique.

Atacante Pedro vai sair do Fla em 2023?

Após o episódio envolvendo Pedro e o preparador físico do time, rumores de uma possível saída do jogador rondaram os bastidores do Flamengo em julho e agosto deste ano. Segundo Cahê Mota, do portal GE, a diretoria carioca não quis saber de uma proposta milionária por Pedro do Benfica.

O time português mostrou interesse pelo atacante, mas o Rubro-Negro não tem interesse sequer de avaliar a proposta por Pedro. Segundo o GE, os valores da negociação são de R$ 97 milhões (ou 18 milhões de euros), com a oferta de 80% dos direitos econômicos do jogador.

Durante entrevista na inauguração do Museu Flamengo, o presidente do clube, Rodolfo Landim, mostrou que o time não está dispostos a negociar o jogado neste momento.

Qual é o lugar do Flamengo no Brasileirão?

O Flamengo é o segundo colocado na tabela do Brasileirão com 31 pontos somados em nove vitórias, quatro empates e quatro derrotas entre as 17 rodadas disputadas. Faltam duas rodadas para acabar o primeiro turno.

O primeiro jogo do Rubro-Negro foi em 16 de abril, na primeira rodada, contra o Coritiba, no Maracanã. Por 3-0, a equipe carioca garantiu os primeiros três pontos na competição, chegou a despencar na tabela mas logo em seguindo foi muito bem até subir para a parte de cima da classificação.

Hoje, com 17 partidas jogadas, o Flamengo briga com o Botafogo para sonhar com o título brasileiro, o nono em sua história.

