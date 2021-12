Pênaltis no Brasileirão 2021: quem mais sofreu e cometeu na temporada

Campeão do Brasileirão, o Atlético Mineiro é o time que mais sofreu pênaltis na competição, incluindo um dos gols que lhe concedeu o título contra o Bahia na última quinta-feira, 02/12. Na contramão, a Chapecoense é o clube que mais cometeu as penalidades. Confira os números e estatístiscas dos pênaltis no Brasileirão em 2021.

Quem mais sofreu pênaltis no Brasileirão 2021?

Até a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro em dezembro, o Atlético Mineiro é o time que mais sofreu pênaltis com 11 marcações, de acordo com dados divulgados pelo portal de estatísticas SofaScore. Ao todo, foram 11 cobranças dentro e fora de casa em seu favor que resultaram ou não em gols. O grande responsável por converter é Hulk, artilheiro do clube no Brasileirão com 18 gols.

Outro time mineiro também aparece entre os primeiros. É o América Mineiro, com 9 pênaltis sofridos, enquanto o Santos está em terceiro lugar com 8. Dessa maneira, confira o ranking completo das equipes que mais sofreram pênaltis no Brasileirão em 2021.

11 pênaltis – Atlético-MG

9 pênaltis – América-MG

8 pênaltis – Santos

6 pênaltis – Corinthians, Grêmio e Internacional

5 pênaltis – Chapecoense, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras e Juventude

4 pênaltis – Atlético-GO, Ceará, RB Bragantino e São Paulo

3 pênaltis – Bahia, Cuiabá, Flamengo e Sport

2 pênaltis – Athletico-PR

Quem mais cometeu pênaltis no Brasileirão 2021?

Na contramão das estatísticas, Chapecoense, Fluminense e Santos aparecem empatados como times que mais cometeram penalidades na grande área do Campeonato Brasileiro em 2021. Cada um deles tem 8, de acordo com os números do SofaScore analisados até o fim da 36ª rodada.

O Bahia subiu um degrau no ranking depois de Luis Otávio derrubar Sasha na grande área em confronto que concedeu a taça de campeão ao Galo pela 32ª rodada.

Confira o número de vezes que cada equipe cometeu a infração no futebol brasileiro este ano.

8 pênaltis cometidos – Chapecoense, Santos e Fluminense

7 pênaltis cometidos – Fortaleza e Bahia

6 pênaltis cometidos – Atlético-GO, Ceará e Palmeiras

5 pênaltis cometidos – Athletico-PR, Grêmio, Internacional, Juventude, RB Bragantino e Sport

4 pênaltis cometidos – América-MG e Atlético-MG

3 pênaltis cometidos – Cuiabá

2 pênaltis cometidos – Corinthians

1 pênaltis cometidos – Flamengo e São Paulo

Quem ganhou o Brasileirão 2021 e quem foi rebaixado?

O Atlético Mineiro é o grande campeão do Campeonato Brasileiro na Série A. De maneira antecipada, o elenco mineiro levantou a taça contra o Bahia em 2 de dezembro de 2021 ao vencer por 3 a 2, em virada histórica, na Arena Fonte Nova.

O Flamengo, no entanto, ficou com o vice enquanto Palmeiras, RB Bragantino, Fortaleza, Corinthians, Fluminense e América-MG seguem vivos na briga pela Libertadores.

Na parte de baixo, Chapecoense e Sport já estão rebaixados enquanto Bahia, Grêmio, Athletico-PR, Cuiabá, Juventude, Atlético-GO e São Paulo brigam para escapar do rebaixamento até a segunda divisão.

