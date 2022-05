Ponte Preta x Chapecoense hoje: onde assistir e horário da Série B

Pela nona rodada da Série B do Brasileirão, as equipes de Ponte Preta e Chapecoense se enfrentam nesta terça-feira, 24 de maio, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Confira as informações de Ponte Preta x Chapecoense hoje e onde assistir ao vivo.

Ponte Preta x Chapecoense hoje onde assistir?

Quer saber todas as informações sobre Ponte Preta x Chapecoense hoje e onde assistir ao vivo? O torcedor deve sintonizar os canais do SporTV e Premiere para não perder nenhum lance da rodada na Série B.

Responsável pelos direitos de transmissão, o canal do SporTV só está disponível em operadoras de TV por assinatura, ou seja, deve sintonizar o televisor na programação da emissora para curtir todos os lances ao vivo.

Se você não é assinante, pode optar pelo Premiere, pay-per-view, disponível por assinatura através do site (www.premiere.globo.com) por diferentes pacotes e valores. A plataforma pode ser usada para assistir no celular, tablet, computador e até na smart TV.

Informações do jogo da Ponte Preta x Chapecoense hoje:

Data: 24/05/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas

Arbitragem: Marielson Alves Silva

Onde assistir: SporTV e Premiere

+Classificação geral da Libertadores 2022: tabela e garantidos nas oitavas

Ponte Preta e Chapecoense na Série B do Brasileirão

Sem vencer por três rodadas seguidas, a Ponte Preta volta a jogar nesta terça-feira para retomar o bom desempenho na competição e, dessa maneira, subir na classificação em busca do G4 até o acesso. Em 13º lugar com 8 pontos, contabiliza duas vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Do outro lado, a Chapecoense aparece em 10º com 10 pontos, passando pelo mesmo momento nesta edição da Série B sem vencer por por quatro rodadas seguidas. Entretanto, com os três pontos garantidos nesta terça, consegue subir na classificação e se aproximar do G4.

Escalação da Ponte Preta: Caíque França; Jean Carlos dos Santos, Fabrício, Thiago Oliveira Lopes, Bernardo de Paulo Silva; Ramon, Fraga, Leonardo Naldi de Matos; Danilo Gomes, Echaporã e Matheus Anjos. Técnico: Hélio dos Anjos

Escalação da Chapecoense: Vagner; Fernando Augusto, Alexandre, Léo, Ronei; Betinho, Freitas, Luiz Henrique Mendes; Claudinho, Tiago Real e Jonathan. Técnico:

Último jogo de Ponte Preta x Chapecoense

As equipes da Ponte Preta e a Chapecoense se enfrentaram pela última vez em 21 de janeiro de 2022, pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão, na temporada 2020.

Por 1 x 0, a equipe da Chapecoense venceu com gol de Pedro Perotti, de pênalti.

Confira no vídeo a seguir como foi o último encontro do times.