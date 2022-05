Classificação geral da Libertadores 2022: tabela e garantidos nas oitavas

A fase de grupos da Copa Libertadores se aproxima do fim, e a última rodada promete grandes embates com a busca pela tão sonhada vaga até as oitavas de final. Disputada em seis rodadas por oito grupos de 32 equipes, é a primeira fase da maior competição do continente sul-americano. Confira como está a classificação geral da Libertadores 2022 e quem já está garantido.

Classificação geral da Libertadores 2022

Oito grupos formam a primeira fase da Libertadores da América com trinta e duas equipes. Os dois melhores colocados avançam até as oitavas, enquanto o terceiro colocado disputa a Sul-Americana.

A Conmebol define cada um dos confrontos do mata-mata através de sorteio, disputado sempre em jogos de ida e volta. Os jogos estão marcados para 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta).

Cada vitória vale 3 pontos, o empate 1 a derrota nenhum. Em caso de empate na pontuação, segue-se os critérios de desempate na ordem: 1) saldo de gols, 2) gols marcados, 3) gols como visitante e 4) ranking da Conmebol.

Confira a seguir a classificação geral da Libertadores 2022.

GRUPO A

1 Palmeiras – 15 pontos

2 Deportivo Táchira – 7 pontos

3 Emelec – 5 pontos

4 Independiente Petrolero – 1 ponto

GRUPO B

1 Libertad – 7 pontos

2 Athletico PR – 7 pontos

3 The Strongest – 6 pontos

4 Caracas – 6 pontos

GRUPO C

1 Estudiantes – 13 pontos

2 RB Bragantino – 5 pontos

3 Vélez Sarsfield – 5 pontos

4 Nacional URU – 4 pontos

GRUPO D

1 Atlético MG – 11 pontos

2 Tolima – 8 pontos

3 Independiente del Valle – 5 pontos

4 América MG – 2 pontos

GRUPO E

1 Deportivo Cali – 8 pontos

2 Corinthians – 8 pontos

3 Boca Juniors – 7 pontos

4 Always Ready – 4 pontos

GRUPO F

1 River Plate – 13 pontos

2 Fortaleza – 7 pontos

3 Colo-Colo – 7 pontos

4 Alianza Lima – 1 ponto

GRUPO G

1 Colón – 10 pontos

2 Cerro Porteño – 8 pontos

3 Olimpia – 5 pontos

4 Peñarol – 4 pontos

GRUPO H

1 Flamengo – 13 pontos

2 Talleres – 8 pontos

3 Universidad Católica – 4 pontos

4 Sporting Cristal – 2 pontos

Quem está classificado para as oitavas da Libertadores 2022?

Já estão classificados para as oitavas de final da Libertadores em 2022 as equipes de Palmeiras, Estudiantes, Flamengo, Talleres, Colón, Atlético MG e River Plate.

Cada uma das equipes se garantiu em primeiro e segundo lugar em seus grupos para chegar até o mata-mata.

Podem encaminhar a classificação nesta última rodada as equipes de Deportivo Táchira, Emelec, Libertad, Athletico-PR, RB Bragantino, Tolima, Corinthians, Boca Juniors, Fortaleza e mais.

Apenas o América Mineiro dos brasileiros não tem mais chances de avançar.

Quando será o sorteio das oitavas de final da Libertadores?

O sorteio para as oitavas de final da Libertadores será realizado em 27 de maio de 2022, sexta-feira, a partir das 13h (Horário de Brasília), na sede da Conmebol, em Assunção, no Paraguai.

Dezesseis equipes disputam as oitavas de final. Elas são divididas entre os potes 1 e 2, onde os líderes estão no primeiro pote e os vices no segundo. Os times que ficaram em primeiro lugar em seus grupos fazem a partida de volta em casa.

Nas oitavas, não há restrições de equipes do mesmo país de se enfrentarem. Isso significa que é possível um confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro.