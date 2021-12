Premiação do Brasileirão 2021: quanto cada time faturou na temporada

O Campeonato Brasileiro acabou, mas as equipes continuam a colher os frutos de seus desempenhos. Após a última rodada, diferentes safras são entregues aos times que terminaram até a 16ª posição. Dessa maneira, saiba quanto o seu time recebeu da premiação do Brasileirão em 2021.

Premiação do Brasileirão 2021

Além de classificar times para a Libertadores e Sul-Americana, há a premiação do Brasileirão 2021 em dinheiro. O prêmio chega a R$ 33 milhões para o primeiro lugar, mas quem fica em 16º também leva: nada menos que R$ 11 milhões.

O dinheiro da premiação faz parte da terceira parcela do contrato de televisão, ou seja, os direitos de transmissão da Rede Globo. A primeira, de acordo com o jornal O Globo, é compartilhada em 40% igualmente, enquanto a segunda (30%) é distribuída conforme o número de jogos transmitidos na TV ao longo do ano. Por fim, a terceira é entregue seguindo as posições na tabela.

No entanto, é importante ressaltar que esse valor pode varias para algumas equipes como Palmeiras, Fortaleza, Ceará, Santos, Bahia, Chapecoense e Athletico-PR, que também venderam os seus direitos de transmissão para a Turner, emissora TNT na TV fechada.

A Série A é a única divisão que paga estes valores aos clubes. Isso acontece porque no final das contas, ela é a mais rentável, com cotas de televisão altíssimas, patrocínios e grande público no estádio. Confira quanto cada clube recebeu de suas posições no Brasileirão em 2021.

1º Atlético-MG – R$ 33 milhões

2º Flamengo – R$ 31,3 milhões

3º Palmeiras – R$ 29,7 milhões

4º Fortaleza – R$ 28 milhões

5º Corinthians – R$ 26,4 milhões

6º RB Bragantino – R$ 24,7 milhões

7º Fluminense – R$ 23,1 milhões

8º América-MG – R$ 21,4 milhões

9º Atlético-GO – R$ 19,8 milhões

10º Santos – R$ 18,1 milhões

11º Ceará – R$ 15,5 milhões

12º Internacional – R$ 14,6 milhões

13º São Paulo – R$ 13,7 milhões

14º Athletico-PR – R$ 12,8 milhões

15º Cuiabá – R$ 11,9 milhões

16º Juventude – R$ 11 milhões

Quem não ganhou nada no Brasileirão?

Apenas quatro times não ganharam nenhum valor da premiação ao fim da temporada. São eles Chapecoense, Sport, Bahia e Grêmio, isto é, times que terminaram entre 17º até o 20º já que foram rebaixados para a segunda divisão do futebol brasileiro.

Entretanto, as equipes faturam números de transmissão já que também venderam os direitos para as emissores, porém, não são valores tão altos quanto os demais. Com a falta da premiação, grandes quantias deixam de entrar nos cofres.

Leia também:

Quando começa o Brasileirão 2022? Veja datas, times e onde assistir