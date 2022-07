Próspera x Juventus SC (04/07): onde assistir ao vivo e horário hoje

Pelo encerramento da décima segunda rodada da Série D do Brasileirão, as equipes de Próspera x Juventus SC se enfrentam pelo grupo H nesta segunda-feira, 4 de julho, a partir das 15h (Horário de Brasília). Jogando no Estádio da Montanha, na cidade de Caravaggio, descubra onde assistir ao jogo de hoje.

O time do Próspera perdeu para o Marcílio Dias na última rodada, enquanto a Juve venceu o Azuriz

Onde assistir Próspera x Juventus SC hoje?

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Onde assistir Próspera x Juventus SC hoje: InStat TV

Arbitragem: Afro Rocha de Carvalho Filho

O InStat TV é quem transmite o jogo do Próspera x Juventus SC nesta segunda-feira, 4 de julho, pela rodada da Série D do Campeonato Brasileiro a partir das três horas da tarde, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão na televisão, o serviço de streaming é a única maneira de assistir o jogo do seu time do coração nesta segunda. Disponível pela plataforma, o torcedor deve adquirir o pacote que disponibiliza os jogos da Série D com transmissão.

O League Pass, pacote de futebol da Série D, está disponível por R$49,90 ao mês. Basta acessar o site (instat.tv), fazer o cadastro e escolher o pacote da competição que deseja. A plataforma está disponível para aplicativo de celular, computador, tablets e smart TV.

Como estão Próspera x Juventus SC na temporada?

O time do Próspera tem mostrado uma melhora significativa dentro de campo que se reflete entre os resultados. Com duas vitórias seguidas, o elenco conseguiu subir para a 7ª posição do grupo H com 10 pontos marcados, contabilizando duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Na temporada da Série D, o elenco do Sul marcou apenas oito gols, enquanto sofreu onze, uma marca difícil para quem quer brigar na parte de cima da tabela em busca do tão sonhado acesso.

Escalação do Próspera: Gianluca; Rafa, Matheus, Miguel, Marco Antônio; Marco Junior, Danielzinho, Danilo, Sebastian; Gullithi e Tiago.

Já a Juventus de Santa Catarina, por outro lado, não faz um bom campeonato este ano. Na lanterna do grupo H com apenas 5 pontos, o elenco tem apenas uma vitória, dois empates e oito derrotas, ou seja, não deve brigar pela classificação com os oponentes da parte de cima, em busca do tão sonhado acesso.

No quesito futebol, marcou somente sete gols, enquanto sofreu 16 dentro e fora de casa, tendo a pior defesa do seu grupo.

Escalação do Juventus SC: Hudson Junior; Uelber, Cal, Fabinho, Richard; Yago, Duda, Wallison, Tenner; Cleiton e Cesar.

Classificação do grupo na Série D do Brasileirão

Pelo grupo H da Série D do Brasileirão, oito equipes do Sul disputam a primeira fase da quarta divisão do futebol brasileiro.

Com um ponto de vantagem, o Azuriz lidera a classificação, enquanto Caxias, Aimoré e FC Cascavel brigam na parte de trás da tabela.

Já Juventus e Próspera, equipes do confronto desta segunda, estão nas últimas posições.

1 Azuriz – 21 pontos

2 Caxias – 20 pontos

3 Aimoré – 20 pontos

4 FC Cascavel – 19 pontos

5 Marcílio Dias – 14 pontos

6 São Luiz – 14 pontos

7 Juventus SC – 10 pontos

8 Próspera – 5 pontos

