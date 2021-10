Mundial de Clubes 2021: data, sede e times participantes do torneio

A FIFA definiu nesta quarta-feira, 20 de outubro, a sede do Mundial de Clubes 2021. A entidade escolheu Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, como local para sediar o torneio, que reúne os clubes campeões continentais e mais um representante do país-sede. Confira então abaixo quais os times, datas e como funciona o torneio.

Quais times participam do Mundial de Clubes 2021?

O Mundial de Clubes reúne anualmente sete equipes de todo o planeta. Participam do torneio as equipes campeãs continentais das confederações de futebol e mais um representante do país-sede.

Para a edição de 2021, estão confirmadas para a disputa as equipes: Chelsea (UEFA), atual campeão da Liga dos Campeões; Al Ahly (CAF), campeão da Liga dos Campeões da África; Auckland City (OFC), representante da Oceania.

Ainda resta definir quatro equipes que irão disputar o Mundial de Clubes 2021: Palmeiras ou Flamengo (Conmebol), Monterrey ou América (Concacaf), representante da Ásia (AFC) e a equipe do país-sede, o Emirados Árabes Unidos.

Chelsea – UEFA Champions League

– UEFA Champions League Al Ahly – Liga dos Campeões da África

– Liga dos Campeões da África Auckland City – Representante da Oceania

– Representante da Oceania Palmeiras ou Flamengo – Campeão da Libertadores/Conmebol

– Campeão da Libertadores/Conmebol Monterrey ou América – Representante da CONCACAF (América do Norte/Caribe)

– Representante da CONCACAF (América do Norte/Caribe) Equipe do país-sede ainda não definido – Representante do País-sede

– Representante do País-sede Campeão da Liga dos Campeões da Ásia – Representante da AFC

Quando será o Mundial de Clubes 2021?

A FIFA ainda não definiu a data para a realização do torneio. A principio, o Mundial ocorreria no Japão, em dezembro de 2021, mas o país asiático desistiu de sediar em virtude do avanço da pandemia no país. Logo depois de realizar os Jogos Olímpicos, a terra do sol nascente averiguo um aumento no número de casos do vírus.

Dessa forma, a expectativa é que a FIFA realize o campeonato apenas em fevereiro de 2021, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Na temporada atual, o torneio também ocorreu no mês de fevereiro, em então virtude das paralisações dos campeonatos em razão da pandemia.

Como funciona o Mundial de Clubes?

O Mundial de Clubes de 2021 reúne sete equipes, sendo seis representantes de uma das confederações e mais um clube do país-sede. Equipes da Conmebol e UEFA, de acordo com o regulamento da competição, entram somente na fase de semifinal.

Por outro lado, as demais equipes disputam uma fase de playoff para definição dos outros dois semifinalistas. As equipes que perderem no playoff disputam o 5º lugar do torneio. Quem sair derrotado da semifinal disputa o 3º e 4º lugar, enquanto os dois finalistas brigam pelo título da competição.

Quem é o atual campeão do Mundial?

Vencedor da Liga dos Campeões de 2020, o Bayern de Munique é o atual campeão do mundo. O clube alemão derrotou o Tigres, do México, na final do Mundial passado por 1 a 0 e conquistou pela terceira vez o torneio em sua história. Na semifinal, os alemães passaram pelo Al-Ahly, ao vencerem por então 2 a 0.

Por ser o representante da UEFA, o clube bávaro entrou direto na fase de semi da competição. Isso porque, equipes da Europa e o representante da Conmebol, não participam dos playoffs do Mundial.

Veja abaixo a final do Mundial de Clubes 2020:

Quais equipes brasileiras já venceram o Mundial?

Com dois brasileiros na final da Libertadores, novamente uma equipe tupiniquim estará representando o país no Mundial de Clubes 2021. Na história, o torneio já passou por diversas mudanças de formato e até mesmo de nome. No entanto, se considerar os campeões de 1960 em diante, data que a FIFA considera, cerca de seis brasileiros venceram a competição.

O maior campeão é o São Paulo com três títulos conquistados: 1992, 1993 e 2005. No entanto, logo na cola do Tricolor está o Santos, vencedor das edições de 1962 e 1963. Com dois títulos também está o Corinthians, que ficou com a taça em 2000, mas também em 2012.

Por fim, com apenas um caneco, estão os clubes do Internacional, vencedor da edição de 2006, o Flamengo, que ganhou em 1981 e o Grêmio, que conquistou o mundo em 1983.

São Paulo – 1992, 1993 e 2005

Santos – 1962 e 1963

Corinthians – 2000 e 2012

Flamengo – 1981

Grêmio – 1983

Inter – 2006

