Jogos do Brasileirão hoje: quais times jogam nesta quinta-feira (21/10)

O Campeonato Brasileiro segue nesta quinta-feira, 21 de outubro de 2021, mas com apenas um confronto entre as quatro divisões do futebol nacional. Apenas a Série A realiza jogos do Brasileirão hoje, em partida atrasada da 19ª rodada do Nacional. Saiba então qual o confronto e onde assistir ao vivo.

Quais os jogos do Brasileirão hoje?

Nesta quinta-feira, 21 de outubro, apenas a Série A do futebol nacional realiza jogos do Brasileirão hoje. Com o calendário do meio de semana reservado para a Copa do Brasil, a CBF aproveitou os dias sem partidas pela primeira divisão, para realizar os confrontos atrasados de rodadas passadas.

Série A 2021

Internacional x RB Bragantino – Estádio Beira-Rio, às 20h (SporTV e Premiere)

As equipes do Internacional e RB Bragantino fazem o único embate entre os jogos do Brasileirão de hoje. Às 20 horas (horário de Brasília), os clubes se enfrentam no Estádio Beira-Rio, em duelo direto pelo G-6. Enquanto, o Massa Bruta é o atual quinto colocado com 42 pontos, o Colorado está em sétimo com 39.

Com um triunfo, a equipe gaúcha ultrapassa o time de Bragança Paulista e assume a quinta posição. Por outro lado, a vitória do RB Bragantino não muda o time de lugar na tabela, mas o clube empata no número de pontos do Fortaleza, atual quarto colocado. A partida terá transmissão ao vivo nos canais fechados.

Como assistir os jogos do Brasileirão hoje?

A partida do Campeonato Brasileiro da Série A desta quinta-feira, 21 de outubro, será de transmissão do SporTV e do Premiere, canal pay-per-view da primeira e segunda divisão do futebol nacional. Confira então abaixo como assistir a partida em cada um dos canais de tv por assinatura.

