Suárez é peça chave no elenco do Grêmio. Foto: Reprodução/Lucas Uebel/Grêmio

Time gaúcho briga pelo título com Botafogo, Flamengo e Palmeiras na parte de cima da tabela

Quais são os jogos atrasados do Grêmio no Brasileirão de 2023?

Depois de 18 rodadas, o Grêmio tem um jogo atrasado contra o Corinthians no Brasileirão 2023. O tricolor gaúcho segue na parte de cima da tabela e a nova partida pode dar mais um gás para o clube chegar mais perto do topo, então veja o que sabemos até agora.

Quando será o jogo atrasado do Grêmio x Corinthians no Brasileirão?

O jogo atrasado do Grêmio será contra o , válida pela 15ª rodada na Neo Química Arena no primeiro turno, ainda não tem data estipulada pela CBF a ser disputada.

O confronto entre o Timão e o Tricolor Gaúcho estava marcado para sábado, 15 de julho, às 21h, pela décima quinta rodada do Brasileirão. Porém, como o Corinthians entrou em campo durante a semana para jogar a segunda fase da Sul-Americana, a CBF cancelou a partida contra o clube gaúcho porque no sábado realizaria a partida entre Corinthians e América para sábado, dia 15.

O elenco ocupa a sexta posição com nove vitórias, três empates e cinco derrotas. Todos os outros clubes, com exceção do Vasco e América Mineiro, contabilizam 18 partidas.

Informações de Corinthians x Grêmio

Data: sem data definida

Rodada: 15ª

Horário: indefinida

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Como está a temporada do Grêmio?

Ao repatriar Luis Suárez, o Grêmio foi responsável pela melhor contratação da temporada. O time conquistou o título gaúcho no início do ano ao vencer o Caxias, além da taça na Recopa Gaúcha.

Na Copa do Brasil, o time disputa a semifinal contra o Flamengo depois de estrear na primeira fase enquanto no Brasileirão é um dos favoritos ao título. O Tricolor está em sexto lugar com 30 pontos, somados em nove vitórias, três empates e cinco derrotas.

O clube gaúcho soma 26 gols marcados e 22 sofridos, o quarto melhor ataque do torneio com a presença de Suárez. Na temporada passada, o time de Porto Alegre amargou a segunda divisão do Brasileiro mas conseguiu carimbar o passaporte de volta para a elite.

Classificação do Brasileirão até o início da 19ª rodada

Com 18 rodadas já disputadas no Campeonato Brasileiro, o Botafogo segue na liderança com treze pontos de vantagem diante do Flamengo.

1) Botafogo - 44 pontos

2) Flamengo - 31 pontos

3) Fluminense - 31 pontos

4) Palmeiras - 31 pontos

5) RB Bragantino - 31 pontos

6) Grêmio - 30 pontos

7) Athletico PR - 28 pontos

8) Cuiabá - 28 pontos

9) São Paulo - 26 pontos

10) Atlético MG - 24 pontos

11) Cruzeiro - 24 pontos

12) Internacional - 24 pontos

13) Fortaleza - 23 pontos

14) Corinthians - 20 pontos

15) Goiás - 19 pontos

16) Bahia - 18 pontos

17) Santos - 18 pontos

18) Coritiba - 14 pontos

19) Vasco - 12 pontos

20) América MG - 10 pontos

