Quais são os jogos de hoje no Brasileirão? Programação de quinta (28/10)

Cada vez mais próximo de se despedir da temporada, as equipes entram em campo buscando os três pontos seja para brigar pelo título ou escapar do rebaixamento. Nesta quinta-feira, 28/10, confrontos pela Série A e B do Campeonato Brasileirão acontecem. Agora, confira quais são os jogos de hoje no Brasileirão e saiba como assistir ao vivo cada um deles.

Tem jogos hoje no Brasileirão?

Hoje, quinta-feira em 28 de outubro de 2021, tem jogos do Campeonato Brasileiro Série A e B. Com a reta final da temporada se aproximando, as equipes seguem lutando com seu objetivo principal seja ele escapar do rebaixamento ou brigar pelo título do ano.

Série A

Na primeira divisão do futebol brasileiro, o jogo entre Bragantino e Sport é válido pela 34ª rodada. O confronto foi adiantado já que o time paulista está na final da Copa Sul-Americana e para não atrapalhar o calendário, a CBF optou por ajustar alguns dos jogos.

Bragantino x Sport – 19h (Premiere)

Série B

Seguindo a 32ª rodada da Série B, três jogos acontecem hoje ao vivo. O Cruzeiro entra em campo para enfrentar o Remo enquanto busca retornar para a elite. Porém, parecendo cada vez mais impossível, o elenco mineiro precisa se esforçar se quiser o retorno.

Já o duelo entre Sampaio Corrêa e Guarani mostra duas grandes equipes brigando para subir na classificação e, quem sabe, atingir a parte de cima da tabela.

Sampaio Corrêa x Guarani – 19h (SporTV)

Brasil de Pelotas x Náutico – 21h30 (SporTV)

Cruzeiro x Remo – 21h30 (Premiere)

Onde assistir aos jogos de hoje no Brasileirão?

Para acompanhar ao vivo cada um dos jogos de hoje do Campeonato Brasileiro, você deve sintonizar os canais SporTV, disponíveis em operadoras por assinatura, ou o Premiere, serviço de streaming.

SportTV – (Jogos de hoje no Brasileirão)

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa. Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

SKY – 39 / 439

OI – 39

VIVO – 39 / 339 / 819 / 539

CLARO TV – 39 / 539

DIRECT TV – 2135

Premiere – (Jogos de hoje no Brasileirão)

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.

