Saiba quais são os jogos do Brasileirão hoje, quinta-feira (02/12)

Dois confrontos decisivos do Campeonato Brasileiro na Série A serão realizados nesta quinta-feira, 02 de dezembro de 2021. Enquanto um pode ser campeão, os outros dois precisam escapar do provável rebaixamento para a segunda divisão. Dessa maneira, saiba quais são os jogos de hoje do Brasileirão e onde assistir.

Quem joga hoje no Brasileirão? Confira os jogos

A quinta-feira, 02 de dezembro, apresenta jogos que prometem muita disputa e futebol em campo através de rodadas distintas no Brasileirão. Por isso, enquanto uns precisam dos três pontos como forma de se salvar do rebaixamento, outros tem a oportunidade de conquistar o título de maneira antecipada na temporada.

Confira todos os jogos de hoje e saiba onde assistir ao vivo tanto na televisão como online.

Bahia x Atlético-MG – 18h (Globo para BA e MG e Premiere)

Grêmio x São Paulo – 20h (SporTV menos RS e Premiere)

Os dois confrontos desta quinta-feira acontecem por rodadas diferentes. O Galo entra em campo pronto para ser campeão em jogo atrasado da 32ª rodada, enquanto o Grêmio precisa vencer o tricolor paulista para não ser rebaixado em partida válida na 35ª do Brasileirão.

Onde assistir ao Brasileirão em 2021?

As emissoras SporTV e Premiere, disponíveis aos torcedores somente através operadoras por televisão, são os responsáveis por transmitirem a primeira e segunda divisão do Brasileirão.

SportTV – jogos de Brasileirão hoje

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

Premiere – jogos de Brasileirão hoje

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.

Leia também:

A 2 rodadas do fim, quais as chances de rebaixamento na Série A?