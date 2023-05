Top 10 artilheiros do brasileirão 2023 até agora

O significado de artilheiro é aquele jogador que marca mais gols para a equipe, mas quem já detém o título no Campeonato Brasileiro? Saiba quem ocupa a primeira posição na lista de artilheiros do Brasileirão em 2023.

Top 10 artilheiros do Brasileirão até agora

Com quatro rodadas já realizadas, os jogadores Tiquinho Soares, do Botafogo, e Moisés, do Fortaleza, dividem a liderança da artilharia com três gols cada no Brasileirão.

1. Tiquinho Soares (Botafogo) - 3 gols

2. Moisés (Fortaleza) - 3 gols

3. Wesley Ribeiro Silva (Cruzeiro) - 2 gols

4. Bruno Rodrigues (Cruzeiro) - 2 gols

5. Vitor Roque (Athletico PR) - 2 gols

6. Thiago Borbas (RB Bragantino) - 2 gols

7. Eduardo Sasha (RB Bragantino) - 2 gols

8. Roger Guedes (Corinthians) - 2 gols

9. Pedro Raul (Vasco) - 2 gols

10. Gabriel Pec (Vasco) - 2 gols

11. Marcos Paulo (São Paulo) - 2 gols

12. Luciano (São Paulo) - 2 gols

13. Calleri (São Paulo) - 2 gols

14. Mauricio (Internacional) - 2 gols

15. Raphael Veiga (Palmeiras) - 2 gols

16. Endrick (Palmeiras) - 2 gols

17. Artur (Palmeiras) - 2 gols

18. Leo Pereira (Flamengo) - 2 gols

19. Gabigol (Flamengo) - 2 gols

20. Hulk (Atlético MG) - 2 gols

21. Yago (Fortaleza) - 2 gols

22. Kennedy (Fortaleza) - 2 gols

23. Lima (Fluminense) - 2 gols

24. Everton Galdino (Grêmio) - 2 gols

25. Cano (Fluminense) - 1 gol

26. Lelê (Fluminense) - 1 gol

27. Alan Fluminense) - 1 gol

28. Nino (Fluminense) - 1 gol

29. Romero (Fortaleza) - 1 gol

30. Thiago Galhardo (Fortaleza) - 1 gol

31. Hércules (Fortaleza) - 1 gol

32. Wanderson (Internacional) - 1 gol

33. De Pena (Internacional) - 1 gol

34. Lopez (Palmeiras) - 1 gol

35. Ayron Lucas (Flamengo) - 1 gol

36. Everaldo (América MG) - 1 gol

37. Matheusinho (Cuiabá) - 1 gol

38. Lucas Halter (Goiás) - 1 gol

39. Gabriel (Coritiba) - 1 gol

40. Erick (Athletico PR) - 1 gol

41. Gerson (Flamengo) - 1 gol

42. Pedro (Flamengo) - 1 gol

43. Eduardo (Santos) - 1 gol

O primeiro lugar na lista de maiores artilheiros do Brasileirão traz o empate entre Tiquinho Soares, do Botafogo, e Moisés, atacante do Fortaleza, ambos com três gols.

Tiquinho marcou contra o São Paulo e duas vezes contra o Bahia. Já Moisés balançou as redes contra o Internacional e contra o Fluminense duas vezes. As próximas rodadas vão determinar quem será o artilheiro isolado da competição de futebol.

Raphael Veiga, Endrick e Artur, do Palmeiras, marcaram no Brasileirão. Para o Internacional, Maurício é o artilheiro do clube com dois gols. O jogador marcou contra o Flamengo duas vezes.

Também estão na lista de artilheiros do Brasileirão os atletas Hulk, do Atlético Mineiro, e Róger Guedes, do Timão.

Conheça Tiquinho Soares

Francisco das Chagas Soares dos Santos, mais conhecido como Tiquinho, veste a camisa do Botafogo na temporada depois de passar pelo Olympiacos, da Grécia.

Aos 32 anos, Tiquinho acumula história em muitos clubes dos mais diferentes países. Começou no Fortaleza, durante as categorias de base, depois seguiu para o Alagoano. Também teve passagem pelo Sousa, América RN, Botafogo PB, Paraibano, Cerâmica e Brasil de Pelotas.

Em 2015 transferiu-se para Portugal, para jogar no Nacional por empréstimo. Também passou pelo Vitória de Guimarães, Porto e Jinmen Tiger. Em 2021, ele chegou a ficar sem clube mas no fim do ano foi contratado pelo time grego de Olympiacos. No fim de 2022 Tiquinho chegou ao Botafogo.

Na temporada são 24 partidas e 12 gols marcados, de acordo com o site Transfermarkt.

Conheça Moisés, do Fortaleza, artilheiro do Brasileirão

Moisés, 26 anos, é meia do Fortaleza e lidera ao lado de Tiquinho a lista de artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série A com três gols marcados.

O atleta começou a jogar futebol na Ponte Preta, em 2020. Depois, passou pelo Concórdia por empréstimo no ano seguinte. Novato, ele foi comprado pelo Fortaleza após o bom desempenho na Série B do Brasileirão.

Hoje, Moisés é o artilheiro do Fortaleza e contabiliza 14 partidas e 5 gols na temporada pelo clube cearense, segundo o portal de dados Transfermarkt.

Quem foi o artilheiro do Brasileirão em 2022?

Na temporada passada, o argentino Germán Cano foi o artilheiro do Brasileirão com 27 gols marcados pelo Fluminense. A diferença do primeiro para o segundo colocado, Pedro Raul, do Goiás (hoje Vasco) foi de oito gols.

Confira os dez artilheiros do Brasileirão 2022.

1 Cano (Fluminense) - 27 gols

2 Pedro Raul (Goiás) - 19 gols

3 Calleri (São Paulo) - 18 gols

4 Bissoli (Avaí) - 14 gols

5 Marcos Leonardo (Santos) - 13 gols

6 David Terans (Athletico PR) - 12 gols

7 Rony (Palmeiras) - 12 gols

8 Hulk (Atlético MG) - 12 gols

9 Pedro (Flamengo) - 11 gols

10 Gabigol (Flamengo) - 11 gols

Como funciona o Brasileirão?

Em 2023, um total de 20 clubes disputam o Campeonato Brasileiro da Série A, a primeira divisão do futebol. São 38 rodadas entre pontos corridos onde cada vitória garante três pontos e o empate um para ambos os lados no confronto.

Os times se enfrentam duas vezes na temporada, ou seja, como mandante no primeiro turno e como visitante no segundo turno. É a CBF que organiza o calendário, assim como todas as regras do torneio de futebol. O primeiro colocado será declarado o campeão, enquanto os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão.

A última rodada da temporada, número 38, está marcada para acontecer em 03 de dezembro, com todos os dez jogos no mesmo dia e horário, como manda a tradição.

