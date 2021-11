Qual a chance do Flamengo ser campeão do Brasileirão 2021?

A vitória diante do Corinthians, na última quarta-feira, 17, manteve o Flamengo com chance de ser campeão Brasileiro. No entanto, com apenas cinco rodadas para o fim do campeonato, a probabilidade da torcida flamenguista comemorar o tricampeonato é baixa.

Qual a chance do Flamengo ser campeão Brasileiro?

Com 63 pontos conquistados, a equipe de Renato Gaúcho está a oito do líder Atlético MG. Ambos os clubes possuem uma partida em atraso e ainda jogam seis duelos até o fim do campeonato. Entretanto, a chance do Flamengo ser campeão Brasileiro é de apenas 2%, segundo o matemático Tristão Garcia, do site Infobola.

Por outro lado, a probabilidade do Galo voltar a comemorar o caneco, após 50 anos desde seu primeiro e último título em 1971, é de 98%, de acordo com o especialista. Com as sequentes vitórias, a equipe mineira aumentou suas probabilidades. O clube vem de quatro triunfos consecutivos.

Chance de Flamengo e Atlético MG serem campeões:

Atlético MG – 98%

Flamengo – 2%

O que o Flamengo precisa para ser campeão?

Como está oito pontos atrás do Atlético MG, para ficar com a taça a equipe rubro-negra precisa tirar a diferença. Isso seria conseguir nove pontos a mais que o rival nos seis últimos jogos. Para o Galo, basta conquistar mais 11 na competição, que elimina todas as chances flamenguistas.

Isso porque, os mineiros possuem atualmente 71 pontos, enquanto o Fla está com 63. Caso vença então todos os seus jogos até o final do campeonato, o time de Renato Gaúcho chegaria no máximo a 81. Ou seja, se o Atlético MG chegar a 82 pontos fica impossível para o Flamengo ter chance de ser campeão.

Atlético MG – 71 pontos (chegar a 82 garante o título)

Flamengo – 63 pontos (precisa tirar a diferença de 8 pontos em 6 jogos)

Próximos jogos de Atlético MG e Flamengo no Brasileiro

As duas equipes ainda fazem seis jogos no Campeonato Brasileiro 2021. O Atlético MG realiza três partidas em casa, enquanto o Fla terá apenas duas na competição. No entanto, a equipe carioca enfrenta mais equipes da parte de baixo da tabela do que os mineiros, o que pode aumentar as chances do Flamengo ser campeão.

Veja então abaixo os duelos:

Atlético MG:

Atlético MG x Juventude: 20/11, 19h

Palmeiras x Atlético MG: 23/11, 19h

Atlético MG x Fluminense: 28/11, 16h

Bahia x Atlético MG: 2/12, 19h

Atlético MG x RB Bragantino: 5/12, 16h

Grêmio x Atlético MG: 9/12, 21h30

Flamengo:

Inter x Flamengo: 20/11, 21h30

Grêmio x Flamengo: 23/11, 21h30

Flamengo x Ceará: 30/11, 20h

Sport x Flamengo: 3/12, 20h

Flamengo x Santos: 6/12, 20h

Atlético GO x Flamengo: 9/12, 21h30