Quem marcou o gol mais rápido do Brasileirão 2021?

Gols marcados com apenas segundos de jogo levam os torcedores à loucura. No Brasileirão, uma infinidade de atletas disputam não apenas a lista dos maiores artilheiros, como também o ranking de tentos mais rápidos do campeonato.

Qual é o gol mais rápido do Brasileirão em 2021?

Raphael Veiga, meia do Palmeiras, marcou o gol mais rápido do Brasileirão em 2021 – em apenas 15 segundos do primeiro tempo. Pela 10ª rodada no primeiro turno em 7 de julho, o alviverde recebeu o Grêmio no Allianz Parque e por 2 a 0, garantiu os três pontos.

Em lançamento de Luan na ponta esquerda, Veiga aproveitou a sobra e, dentro da área, encheu as redes do goleiro do tricolor Brenno. Depois, aos 17 minutos também na primeira etapa, Gabriel Menino ampliou o resultado.

Além de ter feito o gol mais rápido do campeonato, Raphael Veiga é também o artilheiro do Palmeiras no Brasilerão com 10 gols marcados até o fim da 32ª rodada.

Confira todos os gols mais rápido do Brasileirão

Dezessete gols aparecem na lista de gols mais rápidos na história do Campeonato Brasileiro. Nivaldo, do Náutico, e Dinei, jogador do Vitória, dividem o feito de marcação mais rápida com apenas 8 segundos, de acordo com dados da coluna do jornalista Rodolfo Rodrigues, do portal UOL.

O gol de Veiga também aparece na lista, mas nas últimas posições do ranking.

Confira a lista completa de gols mais rápidos do Brasileirão.

8 segundos – Nivaldo (Náutico) – 3×2 contra o Atlético MG em 1989

8 segundos – Dinei (Vitória) – 2×1 contra o Portuguesa em 6 de julho de 2008

11 segundos – Ceará (Coritiba) – 3×2 contra o Criciúma em 27 de julho de 2003

12 segundos – Robinho (Santos) – 2×2 contra o São Caetano em 11 de outubro de 2003

12 segundos – Cazares (Atlético-MG) – 5×3 contra o Botafogo em 30 de junho de 2016

13 segundos – Galvão (Paraná) – 3×2 contra o Santos em 21 de abril de 2004

13 segundos – Marcelo Ramos (Cruzeiro) – 2×0 contra o Corinthians em 27 de agosto de 1995

15 segundos – Claudiomiro (Internacional) – 1×1 contra o Santos em 20 de novembro de 19971

15 segundos – Uéslei (Vitória) – 4×2 contra o Vasco em 14 de agosto de 1997

15 segundos – Guilherme (Atlético-MG) – 3×2 contra o Corinthians em 12 de dezembro de 1999

15 segundos – Adriano Magrão (Fluminense) – 1×1 contra o Galo em 27 de outubro de 2007

15 segundos – Patric (Avaí) – 3×2 contra o Internacional em 14 de novembro de 2010

15 segundos – Pará (Coritiba) – 4×0 contra o Grêmio em 27 de outubro de 2013

15 segundos – Lucas Paquetá (Flamengo) – 2×2 contra o Vitória em 14 de outubro de 2018

15 segundos – Raphael Veiga (Palmeiras) – 2×0 contra o Grêmio em 07 de julho de 2021

16 segundos – Wallace (Juventude) – 2×1 contra o Paraná em 31 de agosto de 1997

16 segundos – Wellington Paulista (Cruzeiro) – 4×2 contra o Náutico em 22 de agosto de 2009

Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão 2021?

Contando com a 33ª rodada, faltam seis rodadas para acabar o Brasileiro. O campeão será revelado em 9 de dezembro com a bola rolando na última rodada. Entretanto, é importante ressaltar que o Atlético Mineiro tem a vantagem diante dos adversários e, por isso, tem chances de confirmar o título antes mesmo do campeonato acabar.

Na parte de cima, os seis primeiros avançam para a Libertadores do ano que vem enquanto do sétimo ao décimo segundo estão classificados para a Copa Sul-Americana. Por fim, na parte de baixo, os quatro últimos serão rebaixados para a Série B.

