Onde vai passar Botafogo hoje ao vivo: canal, horário e escalações (24/04)

Equipe enfrenta o Atlético Goianiense neste domingo, 24 de abril, pela terceira rodada do Brasileiro

O duelo entre Atlético Goianiense e Botafogo fecha a terceira rodada do Brasileirão neste domingo, a partir das 18h30 (Horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Para acompanhar os lances, saiba onde vai passar Botafogo ao vivo hoje.

O elenco de Umberto Louzer busca a primeira vitória neste início de temporada para escapar da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Fogão tem uma vitória e um empate, também buscando de todas as maneiras levar os três pontos para casa.

Onde vai passar Botafogo hoje?

O jogo do Botafogo hoje vai passar no SporTV e Premiere, a partir das 18h30, no horário de Brasília.

O canal do SporTV é quem vai transmitir o jogo deste domingo. A emissora está disponível em todo o Brasil através de operadoras por assinatura.

Se você não tem a TV paga, pode acompanhar no Premiere, pay-per-view da emissora disponível através de canais ou então no aplicativo. Para ter acesso, basta entrar no site oficial (www.premiere.globo.com), encontrar o melhor pacote e assinar.

Ficha técnica do jogo do Atlético GO x Botafogo hoje:

Data: 24/04/2022

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Escalação do Atlético GO x Botafogo

Os anfitriões não tem Luiz Henrique, indisponível por lesão.

Do outro lado, o Botafogo não tem Joel Carli, Vitinho, Rafael, Carlinhos, Gabriel e Lucas Mezenga.

Escalação do Atlético GO:​ ​Luan Polli, Dudu, Edson, Wanderson, Arthur, Marlon Freitas, Baralhas, Shaylon, Jorginho, Léo Pereira e Wellington Rato

Escalação do Botafogo: Gatito, Saravia, Philipe Sampaio, Kanu, Hugo, Luís Oyama, Patrick de Paula, Lucas Piazon, Chayene, Victor Sá e Erison

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Próximos jogos de Atlético GO e Botafogo

Os dois times estão na primeira divisão do Brasileiro da temporada. Porém, eles também são integrantes de outras competições até aqui.

O Atlético joga a Copa do Brasil na terceira fase e a Sul-Americana, na fase de grupos. Já o Botafogo também está na Copa do Brasil.

Atlético GO:

Antofagasta x Atlético – Quarta-feira, 27/04 às 21h30 (Sul-Americana)

Cuiabá x Atlético – Sábado, 30/04 às 19h (Brasileirão)

Botafogo:

Botafogo x Juventude – Domingo, 01/05 às 11h (Brasileirão)

Flamegno x Botafogo – Domingo, 08/05 às 11h (Brasileirão)

