Qual canal vai passar Ceará x Athletico PR hoje ao vivo (27/8)

Equipes disputam a 24ª rodada do Brasileirão na noite deste sábado, com transmissão ao vivo

Com a real possibilidade de assumir a vice-liderança do Brasileirão, o Athletico PR enfrenta o Ceará neste sábado, 27 de agosto, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 24ª rodada da competição. O confronto vai começar às 21h (horário de Brasília), por isso confira em qual canal vai passar Ceará x Athletico PR hoje ao vivo.

O Ceará soma 26 pontos e ocupa a 15ª posição, com três pontos a mais do que o primeiro colocado da degola. Já o Furacão está em 6º lugar com 38 pontos.

Qual canal vai passar Ceará x Athletico PR hoje

O SporTV, Premiere e o GloboPlay transmitem o jogo do Ceará e Athletico PR hoje, a partir das nove e meia da noite, pelo horário de Brasília.

Não quer perder nenhum lance do embate no Brasileirão? Então prepare-se para curtir o jogo entre Ceará e Athletico através dos canais do SporTV e Premiere. Basta o torcedor sintonizar ambas as emissoras em qualquer lugar do país, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura.

Lembrando que o pay-per-view, entretanto, só funciona na programação do torcedor por valor extra na mensalidade, considerando pacotes entre R$ 59,90, até R$ 89,90 por mês.

Para aqueles que gostam de assistir pelo celular, a opção é o GloboPlay, plataforma de streaming apenas para assinantes. Por diferentes pacotes, o serviço de streaming pode ser assinado por R$24,90 até R$86,90 ao mês, oferecendo filmes, novelas, séries e muito futebol do Brasileirão na Série A e B em tempo real.

O GloboPlay retransmite ao vivo todas as imagens dos canais do SporTV e Premiere e, por isso, o torcedor pode acompanhar a programação através do celular, tablet, computador ou smart TV. Basta acessar, entrar com o login e a senha, procurar a sessão de canais ao vivo e curtir.

FICHA TÉCNICA DE CEARÁ X ATHLETICO PR HOJE

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Arbitragem: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

Qual canal vai passar Ceará x Athletico PR hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

Ceará e Athletico PR no Brasileirão

Ocupando o 15º lugar na tabela do Brasileirão, o Ceará não vence por cinco rodadas. São 26 pontos em cinco vitórias, onze empates e sete derrotas por 23 confrontos jogados na temporada. O Ceará também é um dos piores mandantes, já que só venceu duas oportunidades, enquanto perdeu em outras quatro. Em 10 de julho, Dorival Junior deixou o comando do clube para assumir o Flamengo e, desde então, Marquinhos Santos permaneceu. Mas após a derrota no clássico par o Fortaleza, em 14 de agosto, Marquinhos foi demitido pela diretoria.

O Athletico, por outro lado, tem uma das melhores campanhas do Brasileirão. O clube paranaense soma 38 pontos em 6º lugar na tabela com onze vitórias, cinco empates e sete derrotas, contabilizando 29 gols marcados e 28 sofridos dentro e fora de campo. Com Felipão, o time é como visitante um dos melhores, com cinco triunfos e seis derrotas, número que mostra o equilíbrio.

Próximos jogos

CEARÁ

Flamengo x Ceará – Domingo, 04/09 às 11h – Brasileirão

Ceará x Santos – Sábado, 10/09 às 16h30 – Brasileirão

ATHLETICO PR

Athletico PR x Palmeiras – Terça-feira, 30/08 às 21h30 – Copa Libertadores

Athletico PR x Fluminense – Sábado, 03/09 às 19h – Brasileirão

Leia também: Grupos da Conference League 2022/23 após sorteio na primeira fase