Qual canal vai passar Inter x São Paulo hoje ao vivo e horário (20/07)

Qual canal vai passar Inter x São Paulo hoje? As equipes entram em campo nesta quarta-feira, 20 de julho, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), pela décima oitava rodada do Brasileirão. Jogando no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Colorado precisa dos três pontos para seguir na briga pela liderança, enquanto o tricolor precisa entrar para o G4 da competição;

O Premiere e o Globo Play transmitem o jogo do Internacional e São Paulo hoje ao vivo, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), pela rodada do Brasileirão nesta quarta-feira.

Sem transmissão pela televisão aberta, o Premiere é a única maneira de acompanhar o jogo de futebol nesta quarta-feira ao vivo, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Por isso, é necessário obter a emissora em sua programação.

Online, a maneira de assistir ao confronto é através do Globo Play, disponível para os aplicativos de celular, tablet, computador e smart TV.

Com quatro jogos sem perder, o Internacional se aproxima cada vez mais da liderança do Brasileirão. Em 4º lugar com 29 pontos, o grupo comandado por Mano Menezes busca a vitória nesta quarta-feira para ficar próximo do líder Palmeiras e quem sabe se garantir nas próximas rodadas no topo. Até aqui já conquistou sete vitórias, oito empates e duas derrotas apenas. Na última rodada, o elenco empatou sem gols com o Athletico PR.

Do outro lado, o São Paulo vem de empate por 2 a 2 com o Fluminense na última rodada. Com o resultado, o tricolor contabiliza 24 pontos na 9ª posição da tabela com cinco vitórias, nove empates e três derrotas na conta. Sob o comando de Rogério Ceni, o grupo tricolor tem 22 gols marcados, o que mostra a excelência do ataque são paulino, enquanto já sofreu 18 gols dentro e fora de casa.

Quais são os jogos do Brasileirão hoje?

Sete jogos acontecem nesta quarta-feira, 20 de julho, pela décima oitava rodada do Brasileirão. Com muita qualidade em campo e muita disputa, os times jogam até a quinta-feira, 21 de julho, com mais dois confrontos.

Os resultados prometem movimentar ainda mais a parte de cima e para baixo na tabela. Cada vitória vale três pontos, o empate um e a derrota nenhum. Os jogos são válidos pelo primeiro turno.

Confira a seguir todos os jogos da rodada do Brasileirão.

Ceará x Avaí

Quarta-feira (20/07): – Qual canal vai passar Inter x São Paulo hoje ao vivo

RB Bragantino x Fortaleza – 19h

Goiás x Fluminense – 19h

Athletico PR x Atlético GO – 19h30

Flamengo x Juventude – 20h30

Internacional x São Paulo – 20h30

Santos x Botafogo – 21h30

Corinthians x Coritiba – 21h30

Quinta-feira (21/07): – Qual canal vai passar Inter x São Paulo hoje ao vivo

Cuiabá x Atlético MG – 19h

América MG x Palmeiras – 20h

