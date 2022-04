Qual canal vai passar Internacional x Fortaleza ao vivo e horário (17/04)

Equipes buscam a primeira vitória no Brasileirão neste domingo, 17 de abril, com transmissão ao vivo

Grande jogo de futebol neste domingo! Pela segunda rodada do Brasileirão, as equipes de Internacional e Fortaleza se enfrentam a partir das 18h (Horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. As duas equipes buscam a primeira vitória na competição. Dessa maneira, saiba em qual canal vai passar Internacional x Fortaleza ao vivo.

O Inter perdeu para o Galo na primeira rodada, enquanto o Fortaleza foi derrotado pelo Cuiabá na estreia.

Qual canal vai passar Internacional x Fortaleza ao vivo

O jogo do Internacional e Fortaleza hoje vai ser transmitido no Premiere, a partir das 18h, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão na TV neste domingo, o torcedor vai poder acompanhar o duelo do Brasileirão através do Premiere, pay-per-view por assinatura disponível em operadoras de TV e aplicativo.

Se você quer acompanhar ao vivo, pode assistir através dos canais na TV paga ou, então, nos aplicativos pelos valores de R$49,90 ou R$89,90 pelo celular, TV ou até mesmo tablets.

Data: 17/04/2022

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Onde assistir: Premiere

Internacional e Fortaleza no Brasileirão

Vivendo crise dentro e fora de campo, o Internacional precisa vencer neste domingo pelo Brasileirão se quiser recuperar o bom desempenho e a ordem no futebol. Após empatar com o Guaireña, o técnico Alexander Medina foi desligado do comando do Inter e, por isso, a equipe gaúcha precisa se acostumar com possíveis novos comandos. Neste momento, o time está na zona de rebaixamento em décimo nono lugar sem pontos.

Do outro lado, o Fortaleza também precisa reverter a sua situação depois de perder a primeira partida do Brasileirão e pelo seu desempenho na Libertadores. Dessa maneira, mesmo fora de casa, o grupo deve manter a escalação principal em busca dos primeiros três pontos com o principal objetivo de deixar a zona de rebaixamento.

A arbitragem vai ser de Flavio Rodrigues de Souza (FIFA)

Provável escalação do Internacional x Fortaleza

Escalação do Internacional: Daniel, Bustos, Bruno Méndez, Mercado, Renê, Gabriel, Liziero, Maurício, De Pena, D’Alessandro e Wesley

Escalação do Fortaleza: Max, Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi, Yago Pikachu, Zé Welison, Jussa, Lucas Lima, Lucas Crispim, Moisés e Robson

Último jogo do Internacional x Fortaleza

Internacional 1 x 0 Fortaleza – 19/09/2021 – Brasileirão

Fortaleza 5 x 1 Internacional – 06/06/2021 – Brasileirão

Internacional 4 x 2 Fortaleza – 18/01/2021 – Brasileirão

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.

