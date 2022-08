Qual canal vai passar jogo do Bahia x Vasco hoje na TV (28/08)

Partida encerra a 26ª rodada do Brasileirão na Série B neste domingo, com transmissão da Rede Globo

Valendo a vice-liderança da Série B do Brasileirão, Bahia e Vasco se enfrentam hoje, 28 de agosto, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 26ª rodada da competição. Mas em qual canal vai passar jogo do Bahia x Vasco hoje? Com início às 16h (Horário de Brasília), confira todas as informações no texto.

O Bahia soma 44 pontos e é o atual segundo colocado da Série B. São treze vitórias, cinco empates e sete derrotas em sua campanha, qual tem o título de cinco melhor ataque e da terceira melhor defesa na temporada. São 28 gols marcados e 14 sofridos. Como mandante, não perde desde 14 de junho, quando foi derrotado pela Chape.

O Vasco, por outro lado, tem 42 pontos e está na 4ª posição da tabela, somando onze vitórias, nove empates e cinco derrotas até aqui. Foram 27 gols marcados e 11 sofridos, mas com o pior ataque da Série B e a melhor defesa. O grupo carioca tem a oportunidade de assumir a vice-liderança se vencer hoje.

Qual canal vai passar jogo do Bahia x Vasco hoje

O jogo do Bahia e Vasco hoje vai passar na Globo, SporTV e Premiere, a partir das 16h (Horário de Brasília).

Fique tranquilo torcedor, porque a partida da Série B do Brasileirão tem transmissão da TV Globo! A emissora exibe o duelo para os estados do RJ, BA, PE, AC, AM, RO, RR, PA, PI, AM, MA, SE, RN, AL, DF e ES, além da cidade de Juiz de Fora com narração de Gustavo Villani e comentários de Junior, Roger Flores e Sálvio Spinola.

Para acompanhar no SporTV e Premiere, o torcedor deve obter os canais disponíveis em sua operadora de TV por assinatura, ou seja, somente quem tem a TV paga é que pode assistir. Aqui, a narração é de Daniel Pereira com Lédio Carmona e Paulo Nunes nos comentários.

Prefere assistir online? Então saiba que você tem a opção de acompanhar de sintonizar de graça a plataforma do GloboPlay pelo celular, tablet, computador ou smart TV. Porém, lembre-se que é preciso se cadastrar de graça para assistir a transmissão.

1- Primeiro o torcedor deve clicar no menu, localizado sempre à esquerda do GloboPlay, e clicar em “Agora na TV”.

2- Depois, o menu de programação vai aparecer para o torcedor na tela inicial. Aí, basta apertar “Assista agora”, mas antes de ter em suas mãos as imagens, é preciso logar com o e-mail ou até mesmo a contra do Facebook, Apple ou Google.

3- Assim que o torcedor logar com o e-mail e a senha, pronto, tem acesso completo a transmissão da TV Globo e de graça, para assistir seja pelo celular, computador, smart TV ou tablet.

Prováveis escalações do jogo do Bahia x Vasco

O técnico Enderson Moreira não tem novas baixas em seu plantel de jogadores.

Provável escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Marcinho, Ignácio, Luiz Otávio, Matheus; Patrick, Rezende, Daniel, Ricardo Goulart; Jacaré e Davó.

Raniel está fora do jogo deste domingo, enquanto Quintero retorna após cumprir suspensão.

Provável escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Matheus Ribeiro, Quintero, Anderson Conceição, Edimar; Yuri, Andrey, Nenê; Figueiredo, Fábio Gomes e Alex.

Próximos jogos:

BAHIA:

Ponte Preta x Bahia – Quarta-feira, 31/08 às 21h30 – Série B do Brasileirão

Bahia x Tombense – Sábado, 03/09 às 19h – Série B do Brasileirão

VASCO:

Vasco x Guarani – Quarta-feira, 31/08 às 19h – Série B do Brasileirão

Brusque x Vasco – Sábado, 03/09 às 16h30 – Série B do Brasileirão

