Qual canal vai passar jogo do Botafogo x Flamengo hoje (28/08)

Alerta de clássico no Brasileirão! Pela 24ª rodada da competição, Botafogo e Flamengo se enfrentam hoje, 28 de agosto, a partir das 18h (Horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Quer saber qual canal vai passar jogo do Botafogo x Flamengo hoje? Confira o texto a seguir.

Com 27 pontos, o Botafogo vem na 14ª posição da tabela, com três pontos a mais do que o primeiro na zona de rebaixamento. Já o Flamengo ocupa a terceira posição com 40 pontos, atrás do líder Palmeiras e do vice Fluminense.

Qual canal vai passar jogo do Botafogo x Flamengo hoje

O jogo do Botafogo e Flamengo hoje vai passar no Premiere e GloboPlay, a partir das 18h (Horário de Brasília).

Para a infelicidade do torcedor, o Clássico da Rivalidade carioca não vai passar na televisão aberta. Sendo assim, o pay-per-view Premiere é a única maneira de acompanhar todos os lances neste domingo da disputa. Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o pacote de canais pode ser encontrado por valores R$ 59,90, até R$ 89,90 em todos os estados do país.

Prefere assistir online? Então a opção é o GloboPlay, serviço de streaming. Entretanto, a plataforma também só está disponível para assinantes. Para quem já é membro, a opção é assistir tanto pelo celular como no computador, através do site www.globoplay.globo.com.

Para aqueles que querem se tornar membros, a opção de valor corre entre R$24,90 até R$86,90.

1- Para assistir ao Clássico da Rivalidade entre Botafogo e Flamengo hoje o torcedor pode acessar o aplicativo do GloboPlay e clicar em “Já tenho um login”. Depois, preencher com todos os dados de usuário.

2- Depois de entrar na conta do aplicativo, o mosaico do GloboPlay vai aparecer na tela do celular. Aí, basta desligar o dedo no touchscreen do celular e encontrar a sessão “Assista ao Vivo”.

Assim, ao encontrar o canal do Premiere, é só clicar em cima que a transmissão em tempo real vai aparecer. Lembrando que é preciso ser assinante para assistir ao clássico.

Últimos jogos Botafogo x Flamengo

Chamado de Clássico da Rivalidade, o jogo entre Flamengo e Botafogo é um dos mais antigos do futebol. Os dois já se enfrentaram em torneios extintos, amistoso, Brasileirão, Copa do Brasil, Campeonato Carioca e até no Torneio Rio-São Paulo.

Ao todo, são 342 partidas disputadas, com vantagem para o Flamengo com 125 vitórias, segundo dados do portal de estatísticas O Gol. São 113 empates e 104 triunfos ao Botafogo na história do futebol carioca.

No quesito gols, segundo as estatísticas do O Gol, são 519 para o Rubro-Negro e 466 para o Botafogo. Por isso, o Flamengo é o grande favorito no confronto deste domingo, no segundo turno do Brasileirão.

A última partida aconteceu no dia 8 de maio de 2022, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro da atual temporada, no Maracanã. Por 1 x 0, o Botafogo levou a melhor e garantiu os três pontos.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida dos times.

Prováveis escalações do jogo do Botafogo x Flamengo

Erison, Matheus Nascimento e Hugo estão fora do clássico deste domingo.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Saravia, Philippe Sampaio, Victor Cuesta, Marçal; Tchê Tchê, Eduardo, Lucas; Jeffinho, Victor Sá e Júnior Santos.

Como o Flamengo possui o compromisso na semifinal da Libertadores durante a semana, então é possível que os titulares sejam poupados.

Diego Alves, Rodrigo Caio e Bruno Henrique seguem sendo baixas.

Provável escalação do Flamengo: Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas; Diego, Vidal, Victor Hugo; Marinho, Everton e Lázaro.

Próximos jogos:

BOTAFOGO:

Fortaleza x Botafogo – Domingo, 04/09 às 16h – Brasileirão

Botafogo x América MG – Domingo, 11/09 às 11h – Brasileirão

FLAMENGO:

Vélez x Flamengo – Quarta-feira, 31/08 às 21h30 – Libertadores

Flamengo x Ceará – Domingo, 04/09 às 11h – Brasileirão

Leia também: Quais são as maiores torcidas do Brasil? Veja ranking