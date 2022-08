Qual canal vai passar jogo do Cruzeiro hoje e horário (30/08)

Líder isolado da Série B do Brasileirão, o Cruzeiro enfrenta o Sampaio Corrêa nesta terça-feira, 30 de agosto, a partir das 19h (horário de Brasília), no Castelão de São Luís, pela 27ª rodada da competição. Mas em qual canal vai passar jogo do Cruzeiro hoje? O embate será exibido para todos os estados do Brasil.

O Cruzeiro soma 57 pontos na liderança da competição, enquanto o Sampaio Corrêa tem 34 pontos na 10ª posição da tabela.

Qual canal vai passar jogo do Cruzeiro hoje

O jogo do Cruzeiro hoje vai passar no Premiere e GloboPlay, a partir das 19h (horário de Brasília).

O pay-per-view é o grande responsável por transmitir a Série B do Brasileirão para todos os estados do Brasil, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. No entanto, o torcedor deve obter o pacote de canais por valor extra na mensalidade, com valores entre R$ 59,90, até R$ 89,90.

Não tem a TV paga? Então a opção é acompanhar através do GloboPlay, plataforma de streaming somente para assinantes. Diferentes pacotes estão disponíveis pelo site www.globoplay.globo.com entre valores que vão de R$ 24,90 até R$ 86,90 por mês. O streaming pode ser encontrado para celular, tablet, computador ou até mesmo na smart TV, se o aparelho for compatível.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Castelão de São Luís

Arbitragem: Edina Alves Batista (FIFA)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira

Quais as chances do Cruzeiro subir para Série A em 2022?

O Cruzeiro é o líder do Cruzeiro da Série B do Brasileirão com 57 pontos, contabilizando dezessete vitórias, seis empates e três derrotas, contabilizando o total de 36 gols marcados e 14 derrotas. O elenco mineiro tem a melhor defesa e o melhor ataque da temporada.

Por isso, a chance do Cruzeiro de subir para a elite do Campeonato Brasileiro é de 99.9%, de acordo com estudo atualizado diariamente pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O grupo ocupa a primeira posição desde o início da temporada. Se o Cruzerio continuar vencendo, vai conquistar o acesso de maneira antecipada, já que é o grande favorito.

Prováveis escalações de Sampaio Corrêa x Cruzeiro

Para os anfitriões, Gabriel Furtado, Luiz Daniel, Joécio e Ygor Catatau estão fora do plantel de jogadores.

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Matheus; Lucas Hipólito Cavalcante, Allan Godói Santos, Paulo Sérgio Marques, Matheus da Silva Duarte; André, Leandro Ferreira, Nadson Da Silva Mesquita, Vila; Leonardo Santiago e Gabriel Poveda.

O time do Cruzeiro, por outro lado, João Paulo e Waguininho seguem fora do plantel de jogadores disponíveis, enquanto Paulo Pezzolano, técnico, segue fora.

Provável escalação do Cruzeiro: Rafael; José Ivaldo, Oliveira, Eduardo Brock; Wesley David, Neto, Machado, Bidu; Bruno Rodrigues, Edu e Luvannor.

Próximos jogos:

CRUZEIRO:

Cruzeiro x Criciúma – Domingo, 04/09 às 16h – Brasileirão

Cruzeiro x Operaário PR – Quinta-feira, 08/09 às 21h30 – Brasileirão

SAMPAIO CORRÊA:

Guarani x Sampaio Corrêa – Sábado, 03/09 às 16h30 – Brasileirão

Sampaio Corrêa x Novorizontino – Quarta-feira, 07/09 às 21h30 – Brasileirão

