Qual canal vai passar jogo do Cruzeiro hoje na Série B e horário (3/6)

Líder da Série B no Brasileirão, o Cruzeiro enfrenta o Operário nesta sexta, 3 de junho, buscando a vitória para seguir no topo. Com início às 21h30 (Horário de Brasília), o confronto será realizado no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela décima rodada. Para não perder nenhum lance, saiba em qual canal vai passar jogo do Cruzeiro hoje.

Qual canal vai passar jogo do Cruzeiro hoje?

O SporTV e o Premiere são os canais que vão passar o jogo do Cruzeiro hoje, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, na Série B do Campeonato Brasileiro.

Com transmissão exclusiva, os canais estão disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura. Para todos os estados do país, o torcedor pode torcer nesta sexta-feira e acompanhar o seu time do coração.

Outra opção é acompanhar online através do aplicativo

Informações do jogo do Cruzeiro hoje:

Data: 03/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

Onde assistir: SporTV e Premiere

Como estão as equipes de Operário e Cruzeiro?

O time do Operário tropeçou na rodada passada diante do Londrina, mas contabiliza um bom desempenho dentro de campo pela Série B do Brasileirão ao ocupar a 7ª posição com 12 pontos, tendo três vitórias, três empates e também três derrotas. Se vencer o confronto desta sexta, consegue se aproximar do G4 da competição.

Do outro lado, o Cruzeiro vem surpreendendo em seu começo de temporada ao assinalar a primeira posição com 22 pontos, tendo cinco de vantagem diante do segundo colocado, o Vasco. Com a vitória nesta sexta-feira, consegue se distanciar ainda mais dos oponentes da tabela e manter a vantagem consequentemente, tornando-se cada vez mais o favorito para conquistar o acesso até a elite.

Palpites de Operário x Cruzeiro

Pelo desempenho que vem apresentando na competição, o time do Cruzeiro é o favorito no duelo desta sexta-feira, pela décima rodada do primeiro turno.

Os mineiros devem manter a escalação titular para o confronto da rodada, com exceção dos lesionados que ainda preocupam o técnico Paulo Pezzolano. Entretanto, o time do Operário joga em casa, contando com o apoio da sua torcida em peso.

O elenco anfitrião conta com bons resultados até aqui, e pode dar trabalho ao torcedor do Cruzeiro durante a jornada neste fim de semana.

Escalação do jogo do Cruzeiro hoje:

Os anfitriões não possuem novas baixas em seu plantel de jogadores.

Provável escalação do Operário: Vanderlei; Fabiano, Reniê, Thales, Lucas Mendes; Tomas Bastos, Ricardinho, André Lima, Marcelo Oliveira Pinto; Paulo Sérgio e Silvinho. Técnico: Claudinei Oliveira

Filipe Machado, Wagner Leonardo, João Paulo e Gabriel são os jogadores que continuem fora da lista do Cruzeiro.

Provável escalação do Cruzeiro: Rafael; Eduardo Brock, Oliveira, Geovane; Wagner, Neto, Wilian, Rafael Santos; Edu, Jajá e Fernando Canesi. Técnico: Paulo Pezzolano

Último jogo de Operário x Cruzeiro:

A última partida entre as equipes de Operário e Cruzeiro aconteceu em 16 de setembro de 2021, válida pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na temporada passada.

Por 1 x 1, entretanto, os times somaram apenas um ponto cada com os gols de Claudinho e Paulo Sérgio.

Confira no vídeo a seguir como foi a última vez que as equipes se enfrentaram em campo.