Qual canal vai passar jogo do Cruzeiro x Brusque hoje e horário (12/04)

Cruzeiro e Brusque se enfrentam nesta terça-feira, a a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pela segunda rodada da Série B do Brasileirão em 2022, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Saiba quais são as informações e em qual canal vai passar o jogo do Cruzeiro ao vivo hoje.

O time do Cruzeiro vem de derrota para o Bahia, enquanto o Brusque venceu o Guarani.

Qual canal vai passar jogo do Cruzeiro hoje

O jogo do Cruzeiro e Brusque hoje vai ser transmitido no SporTV e Premiere, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

A emissora do SporTV vai transmitir ao vivo a partida desta terça pelo Brasileirão Série B. Entretanto, o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é acompanhar através do Premiere. A plataforma está disponível em operadoras de TV por assinatura, pelos valores de R$49,90 ou R$89,90. Também é possível ter acesso por aplicativo Android ou iOS, por tablets, smartphone e computador.

Informações de qual canal vai passar o jogo do Cruzeiro hoje

Data: 12/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Antonio Dib Moraes de Sousa

Onde assistir: SporTV e Premiere

Escalação do Cruzeiro x Brusque

Escalação do Cruzeiro: Rafael, Rafael Santos, Eduardo Brock, Oliveira, Rômulo, Fernando Canesin, Willian, Pedro Castro, Vitor Leque, Edu e Wagner

Escalação do Brusque: Eudes, Strieder, Airton, Bruno Aguiar, Christofoly Acioly, Zé Mateus, Potiguar, Trindade, Diego Jardel, Alex Sandro e Fernandinho

Em sua estreia na Série B, o Cruzeiro perdeu para o Bahia jogando em Salvador. Agora, vai receber o apoio da torcida no Mineirão em busca da primeira vitória na competição para subir na classificação e lutar ponto por ponto pelo acesso até a elite do Brasileirão. Sob o comando de Paulo Pezzolano, a equipe não contará com Wagner Leonardo, expulso.

Do outro lado, o Brusque aparece na quarta posição com 3 pontos depois de vencer o Guarani na rodada de estreia da Série B no Brasileirão. O grupo catarinense deve manter a escalação titular para o jogo de hoje e, por isso, promete dar trabalho ao seu adversário mineiro.

Últimos jogos do Cruzeiro x Brusque

O último jogo entre Cruzeiro e Brusque aconteceu em 10 de novembro de 2021, pela 35ª rodada do Brasileirão Série B na temporada anterior. Por 2 x 0, a Raposa venceu o adversário.

Confira os últimos jogos entre Brusque e Cruzeiro.

Cruzeiro 2 x 0 Brusuqe – 10/11/2021 – Série B

Brusque 1 x 2 Cruzeiro – 07/08/2021 – Série B

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os dois times.

Jogos do Brasileirão Série B na rodada

A segunda rodada do Brasileirão Série B vai contar com dez jogos nesta semana, começando na terça-feira e seguindo até o sábado.

A competição segue o calendário da CBF, que propõe aos times seguirem a proposta para não prejudicar nenhum dos times.

Confira a seguir todos os jogos da rodada na Série B.

Vila Nova x Novorizontino – 19h

Cruzeiro x Brusque – 21h30

Criciúma x Londrina – 20h (Quinta-feira, 14/04)

Grêmio x Chapecoense – 19h (Sexta-feira, 15/04)

Náutico x Bahia – 21h30 (Sexta-feira, 15/04)

Operário x Ponte Preta – 11h (Sábado, 16/04)

Ituano x CSA – 16h (Sábado, 16/04)

Sampaio Corrêa x Tombense – 16h30 (Sábado, 16/04)

Guarani x Sport – 18h30 (Sábado, 16/04)

CRB x Vasco – 19h (Sábado, 16/04)

