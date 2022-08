Qual canal vai passar jogo do Cruzeiro x Chapecoense ao vivo (13/08)

A bola vai rolar entre Cruzeiro e Chapecoense neste sábado, 13 de agosto, pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão, a partir das 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Brasília. Qual canal vai passar jogo do Cruzeiro hoje vai ser o Premiere, na TV fechada, disponível para todos os estados.

O Cruzeiro é o líder isolado da competição com 52 pontos. Já a Chape vem na 15ª posição com 25 pontos, com dois pontos a mais do que o primeiro colocado da degola.

Qual canal vai passar jogo do Cruzeiro vai ser o Premiere, a partir das 16h30 (Horário de Brasília).

Com transmissão para todos os estados do Brasil, a partida será exibida apenas no pay-per-view, disponível em operadoras de TV por assinatura. O torcedor, entretanto, deve pagar em valor extra o pacote de canais se quiser ter acesso completo do futebol.

Online, o streaming Globo Play retransmite o jogo pelo aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Data: Sábado, 13/08/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional de Brasília, no DF

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (FIFA)

VAR: Marcio Henrique de Gois

Qual canal vai passar jogo do Cruzeiro: Premiere e Globo Play

Cruzeiro e Chapecoense na Série B do Brasileirão

Líder absoluto da Série B do Brasileirão, o Cruzeiro coleciona 52 pontos, com dezesseis vitórias, quatro empates e três derrotas, a melhor campanha da temporada. Na última rodada, o elenco mineiro venceu o Londrina, colecionando a vantagem de seis rodadas de invencibilidade.

A Chape, por outro lado, vem de empate com o Novorizontino durante a semana. Com o resultado, permaneceu em 15º lugar na tabela de classificação com 25 pontos, onde já adquiriu cinco vitórias, dez empates e oito derrotas na competição. Se vencer neste sábado, consegue se afastar da degola.

Prováveis escalações do Cruzeiro e Chapecoense

Escalação do Cruzeiro: Rafael; Eduardo Brock, Oliveira, José Ivaldo; Daniel de Melo, Neto, Machado, Bidu; Bruno Rodrigues, Luis Henrique e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano.

Escalação da Chapecoense: Saulo; Ronei, Léo, Victor Ramos, Kevin; Darlan Mendes, Bianqui, Claudinho; Felipe Ferreira, Alisson e Jonathan. Técnico: Marcelo Cabo.

Próximos jogos

CRUZEIRO

Grêmio x Cruzeiro – Domingo, 21/08 às 16h – Brasileirão Série B

Cruzeiro x Náutico – Sexta-feira, 26/08 às 21h30 – Brasileirão Série B

CHAPECOENSE

Chapecoense x Brusque – Sábado, 20/08 às 16h30 – Brasileirão Série B

Sport x Chapecoense – Terça-feira, 23/08 às 21h30 – Brasileirão Série B

