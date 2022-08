Real Madrid campeão da Supercopa da UEFA pela 5ª vez

Pela 5ª vez na história do futebol, o Real Madrid é campeão da Supercopa da UEFA! O elenco espanhol venceu o Eintracht Frankfurt nesta quarta-feira, 10 de agosto, por 2 x 0, com gols de Alaba e Benzema. Jogando no Estádio Olímpico de Helsinque, na Finlândia, o grupo dominou completamente o duelo e conquistou mais uma taça.

Com o gol desta quarta, Benzema assumiu a segunda posição na artilharia do Real.

Real Madrid campeão da Supercopa da UEFA 2022

Pelo primeiro compromisso oficial da nova temporada, o Real Madrid é campeão da Supercopa da UEFA! Ao vencer o Eintracht Frankfurt nesta quarta, 10 de agosto, o grupo da capital espanhola levantou a sua quinta taça em toda a história da competição. O elenco venceu entre os anos de 2002, 2014, 2016, 2017 e agora 2022.

Sob o comando de Carlo Ancelotti, o time do Real Madrid foi para campo com: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Benzema, Vini Jr e Valverde.

Clima de decisão no Estádio Olímpico de Helsinque, na Finlândia. A torcida do Real Madrid marcou presença para apoiar o clube no primeiro compromisso oficial da nova temporada, enquanto os alemães do Eintracht Frankfurt também fizeram questão de comparecem para pressionarem os rivais.

Com o apito do árbitro, a bola rolou entre Eintracht Frankfurt e Real Madrid. De um lado, o campeão da Liga Europa e do outro o vencedor da Champions. Os primeiros minutos não trouxeram grandes emoções. Os alemães, no entanto, deram o pontapé inicial com Lindstrom e Kamada, dois chutes seguidos com bela defesa de Courtois aos 13 minutos.

O Real respondeu com Vini Junior aos 16 minutos. Em jogada de Benzema, o brasileiro pressionou o goleiro Kevin Trapp, mas foi Tuta quem mandou a bola para fora. No entanto, o jogo continuou em ritmo lento dentro de campo para as duas equipes, poucas chances de gols.

Até que, aos 37 minutos, o Real cobrou escanteio e Benzema, dentro da área, disputou a bola de cabeça até Casemiro ajeitar para Alaba que, de frente com o gol, acertou em cheio as redes do Frankfurt. Três minutos depois, Benzema assustou mais uma vez a defesa dos alemães, mas sem sucesso.

Sem nada mais a fazer, o árbitro apitou para o intervalo.

Bola rolando para o segundo tempo da final da Supercopa da UEFA. Desta vez, o Real tomou conta da partida, ditando o ritmo de jogo em campo e garantindo o melhor desempenho. Vini Junior chegou bem aos 10 minutos, mas Trapp pegou o chute.

Knauff respondeu para o Frankfurt aos 18 minutos para levar perigo até a defesa espanhola. Courtois, mais uma vez, defendeu e deixou o Real muito bem.

Aos 20 minutos, o Real Madrid assegurou a superioridade na partida com Benzema, ampliando o placar. Em passe de Vini, Benzema acertou em cheio com a perna direita as redes de Trapp, deixando o goleiro sem chances de defesa.

O Real continuou superior na partida e segurando o rival, que sequer chegou ao outro lado do campo. Até os minutos finais, a final seguiu morna e sem grandes disputas.

Sem tempo para mais nada, a final acabou e o Real Madrid campeão da Supercopa da UEFA ao vencer o Frankfurt por 2 x 0, na Finlândia.

#SuperCup | ¡GOL DE REAL MADRID, KARIM BENZEMA SIEMPRE EL! pic.twitter.com/Lu5StXZLxL — En el VAR (@EnElVar) August 10, 2022

Benzema na lista de maiores artilheiros do Real Madrid

O francês Karim Benzema, de 34 anos, é o segundo maior artilheiro do Real Madrid. Com 324 gols marcados com a camisa do clube espanhol, o atacante passou Raúl González e agora está em segundo lugar.

Raúl tem 323 gols marcados com o Real, considerado um dos maiores ídolos da historia do clube. No primeiro lugar está Cristiano Ronaldo, com 450 gols.

Os gols de Benzema foram no Campeonato Espanhol, Champions League, Supercopa da UEFA, Mundial de Clubes, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.

Premiação da Supercopa da Europa 2022

O Real Madrid leva para casa a taça de campeão da Supercopa da UEFA, a sua quinta conquista em toda a história da competição. Além disso, os jogadores também recebem medalhas de ouro durante a premiação, e o mais importante: o título do torneio no início da temporada.

Porém, outro fator importante de se disputar a Supercopa é a premiação em dinheiro. Segundo o jornal espanhol As, o campeão deixa o gramado com a quantia de R$ 26 milhões, segundo a cotação do mês de agosto de 2022.

O vice-campeão, entretanto, não sai de mãos vazias. São destinados €3,800,000, ou 19 milhões de reais na cotação de agosto, segundo o jornal As..

Ambos os valores são determinados pela UEFA em 2020 e, desde então, estes valores são mantidos. Vale a pena disputar o torneio não apenas pelo título, como também pelo dinheiro que os clubes embolsam como forma de recompensa.

Quem é o maior campeão da Supercopa da Europa?

As equipes de Milan, Barcelona e agora o Real Madrid são os maiores campeões da Supercopa da Europa, criada pela UEFA para reunir os atuais campeões da Liga Europa e Champions League.

O Real se igualou aos dois times depois de vencer a edição de 2022, contra o Frankfurt. O elenco venceu nos anos de 2002, 2014, 2016, 2017 e agora 2022.

O Milan, por outro lado, venceu em 1989, 1990, 1994, 2003 e 2007. Já o espanhol garantiu-se com o troféu em 1992, 1997, 2009, 2011 e 2015. O Frankfurt, que disputou com o Real nesta quarta, nunca venceu.

Confira a lista completa dos maiores campeões da Supercopa da UEFA, agora com o Real Madrid campeão da Supercopa da UEFA em 2022.

Milan – 5 títulos

Barcelona – 5 títulos

Real Madrid – 5 títulos

Liverpool – 4 títulos

Atlético de Madrid – 3 títulos

Ajax – 2 títulos

Anderlecht – 2 títulos

Bayern de Munique – 2 títulos

Chelsea – 2 títulos

Juventus – 2 títulos

Valencia – 2 títulos