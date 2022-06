Qual canal vai passar jogo do Fluminense x Atlético GO no sábado

Depois da marcar goleada incrível na semana, o Fluminense recebe o Atlético Goianiense neste sábado, 11 de junho, a partir das 19h (Horário de Brasília), pela décima primeira rodada do Brasileirão. Jogando no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, descubra em qual canal vai passar jogo do Fluminense hoje ao vivo.

Qual canal vai passar jogo do Fluminense hoje?

Procurando saber em qual canal vai passar o jogo do Fluminense hoje? O torcedor pode acompanhar através do canal Premiere, pay-per-view.

Com disponibilidade para todos os estados do Brasil, a partida do Brasileirão será transmitida ao vivo através do canal do Premiere, somente para operadoras de TV por assinatura.

Outra possibilidade é acompanhar através do aplicativo online pelo celular, tablets, computador e na smart TV, assim como o Globo Play, streaming para assinantes da TV Globo.

Informações do jogo do Fluminense x Atlético GO hoje:

Data: 11/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Fluminense

Depois de golear o Atlético Mineiro na última rodada do Brasileirão, dentro do Maracanã, o Fluminense volta a jogar com todo o gás necessário neste sábado. O elenco de Fernando Diniz aparece na 8ª posição com 14 pontos e, se garantir a vitória hoje, poderá ficar ainda mais próximo de entrar para o G4 da competição.

Ao todo, contabiliza quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Provável escalação: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, David Braz, Cris Silva; André, Luiz Henrique, Wellington, Arias; Ganso e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Atlético GO

O Atlético Goianiense, por outro lado, preocupa os torcedores com a sua atuação dentro e fora de casa. O elenco conseguiu marcar a vitória durante a semana contra o Avaí de virada, mas ainda permanece na zona de rebaixamento, em 18º lugar com apenas 10 pontos.

O elenco goiano tem duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Provável escalação: Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon, Jefferson; Edson, Marlon Freitas, Airton, Jorginho, Luiz Fernando; Churin. Técnico: Jorginho

Palpite Fluminense x Atlético GO

Desenvolvendo uma boa campanha cada vez mais no Brasileirão, o Fluminense é o favorito neste sábado pela rodada. O elenco carioca vem de goleada em cima do Galo e, por isso, mantém-se confiante.

Além de jogar em casa, o Flu conta com o elenco completo e pronto para pressionar os adversários dentro de campo até o apito final. Do outro lado, os goianos terão de se desdobrar para tentar garantir os três pontos e quem sabe derrotar o adversário.

O Fluminense é o favorito e deve sair de campo com a vitória hoje.