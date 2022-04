Qual canal vai passar jogo do Galo x Coritiba e horário Brasileirão (23/04)

Neste sábado, o Atlético Mineiro recebe o Coritiba neste sábado, a partir das 21h (Horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Brasileirão na Série A pelo início da temporada. Para descobrir qual é o canal que vai passar jogo do Galo hoje, saiba no texto.

Na vice-liderança da competição com 6 pontos, o Atlético tem a oportunidade de assumir a ponta se vencer o jogo e o Corinthians tropeçar na rodada. Do outro lado, o Coritiba busca a segunda vitória para alcançar a parte de cima da tabela em busca da zona de classificação.

Qual canal vai passar jogo do Galo hoje?

O jogo do Atlético Mineiro e Coritiba hoje será transmitido no SporTV (TV fechada) e Premiere 4 (Pay-per-view), às 21h, pelo horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, o SporTV vai transmitir para todos os estados do Brasil a disputa neste sábado do atual campeão. Por isso, é necessário ser assinante da TV paga.

Se você não tem o canal pago, então pode acompanhar através do Premiere, pay-per-view da Globo que também disponibiliza as imagens na plataforma. Além disso, assinante GloboPlay também tem a opção de assistir.

Ficha técnica do jogo do Atlético MG x Coritiba hoje:

Data: 23/04/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (FIFA)

Onde assistir: SporTV e Premiere 4

Escalação do Atlético MG x Coritiba

Antonio Mohamed, técnico do Atlético, ainda não pode contar com Dodô e Keno, lesionados de longa data e em recuperação no departamento médico do clube.

Do outro lado, o Coxa também tem baixas importantes no jogo de hoje. São eles Warley, Andrey, Thonny Anderson e Léo Gamalho.

Escalação do Atlético MG:​ Everson, Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso, Guilherme Arana, Allan, Jair, Zaracho, Nacho Fernández, Ademir e Hulk

Escalação do Coritiba: Muralha, Guillermo, Henrique, Luciano Castán, Guilherme Biro (Egídio), Willian Farias, Val, Régis, Igor Paixão, Alef Manga e Clayton

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Próximos jogos de Atlético MG e Coritiba

As equipes integram o quadro de participantes na primeira divisão do Brasileirão Série A nesta temporada. Porém, elas também disputam outras competições além do torneio nacional.

O Galo joga a Libertadores em busca do seu segundo troféu na história, assim como na Copa do Brasil, onde é o atual campeão.

Do outro lado, o Coritiba só disputa a Copa do Brasil. Dessa maneira, confira a seguir os próximos jogos dos times.

Atlético MG:

Independiente del Valle x Atlético – Terça-feira, 26/04 às 21h30 (Libertadores)

Goiás x Atlético – Sábado, 30/04 às 18h30 (Brasileirão)

Coritiba:

Coritiba x Fluminense – Domingo, 01/05 às 16h (Brasileirão)

Avaí x Coritiba – Segunda-feira, 09/05 às 20h (Brasileirão)

