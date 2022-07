Qual canal vai passar jogo do Grêmio hoje x Tombense e horário (16/7)

Procurando saber em qual canal vai passar jogo do Grêmio hoje? A equipe enfrenta o Tombense neste sábado, 16 de julho, pela décima oitava rodada da Série B do Brasileirão. Com início às 16h30 (horário de Brasília), os elencos jogam na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Confira a seguir todas as informações do jogo de hoje.

Equipe gremista pode assumir a terceira posição se vencer, enquanto visitantes tentam alcançar o G4 da competição antes do fim do primeiro turno.

Qual canal vai passar jogo do Grêmio hoje?

O jogo do Grêmio hoje vai passar no Premiere e Globo Play, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), neste sábado pela rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para a infelicidade do torcedor, o confronto não possui transmissão pela televisão aberta. O canal do Premiere só está disponível em operadoras de TV por assinatura, além de ser também um pacote de canais de futebol por valor extra na mensalidade.

Online, o torcedor deve sintonizar o Globo Play, serviço de streaming para assinantes no aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique / VAR: Thiago Duarte Peixoto

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Grêmio aparece na 4ª posição da tabela com 29 pontos, contabilizando sete vitórias, oito empates e somente duas derrotas. O desempenho do elenco treinador por Roger Machado também tem se mostrado um dos melhores do campeonato, com 15 gols marcados e somente cinco gols sofridos até aqui. A vitória neste sábado leva o grupo até a terceira posição no G4, próximo de confirmar o seu favoritismo na busca pelo acesso da elite.

Na última rodada, o Grêmio venceu o Náutico por 2 a 0, com gols de Aldemir Ferreira e Bruno Alves, jogando em casa, em Porto Alegre, somando onze rodadas de invencibilidade.

Do outro lado, o Tombense também faz uma boa campanha na Série B do Brasileirão. Com 25 pontos até aqui, o grupo mineiro vem na 6ª posição contabilizando cinco vitórias, dez empates e duas derrotas por 17 partidas jogadas. No total, o desempenho do elenco comandado por Bruno Pivetti também é excepcional, com dezoito gols marcados e quinze sofridos.

Na última rodada, o elenco mineiro venceu a Chapecoense por 2 a 1, jogando em casa em Muriaé, com gols de Zé Ricardo.

Jogos da rodada da Série B do Brasileirão

Dez jogos serão realizados neste fim de semana pela décima oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Todas as vinte equipes entram em campo, buscando os três pontos sob o objetivo principal de alcançar o acesso até a primeira divisão.

Ao fim da temporada, os quatro primeiros seguem para a Série A, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a terceira divisão do futebol brasileiro.

Confira os jogos de hoje na rodada.

Operário 0 x 0 Sport

Criciúma 1 x 1 Ponte Preta

Vila Nova 1 x 2 CSA

Ituano x Londrina – 11h

CRB x Brusque – 16h

Sampaio Corrêa x Vasco – 16h30

Grêmio x Tombense – 16h30

Guarani x Bahia – 18h30

Cruzeiro x Novorizontino – Domingo, 17/07 às 16h

Náutico x Chapecoense – Domingo, 17/07 às 16h

